Con la mirada en Europa sobre el escenario del mejor recuerdo Luna, Chema, Rochina, Campaña y Oier, durante el entrenamiento en el Ciutat. / lud Un triunfo del Levante colocaría a los granotas entre los seis primeros y al Villarreal en el abismo | Los dos equipos llegan en situación similar al día del liderato de 2011, mientras Paco López puede dar la puntilla a Calleja en el banquillo JOSÉ MOLINS Domingo, 4 noviembre 2018, 00:00

Hace dos semanas se cumplieron siete años de uno de los momentos más mágicos de la historia del Levante. Aquel 0-3 con el que el equipo granota se colocó líder de la Liga por primera vez. Ocurrió en Vila-real, donde esta tarde regresan los azulgranas. Y aunque en esta ocasión los de Paco López no tienen opciones matemáticas de colocarse en el puesto más alto de la clasificación, las circunstancias que rodean al encuentro de hoy son muy similares a las de aquella noche de octubre de 2011.

El conjunto de Orriols suma ahora cuatro victorias consecutivas, solo una menos de las que tenía antes de disputar aquel partido, y se encuentra absolutamente lanzado. El vestuario es una piña entorno a su entrenador, que con el cambio de sistema logró encajar todas las piezas para que la maquinaria granota vuele sobre el césped. Con un nuevo triunfo los de Orriols se situarán en zona europea.

El gran momento de Roger y Morales, con diez goles entre ambos en otras tantas jornadas, tiene también su paralelismo con el que mostraron Koné y Juanlu en aquel fantástico inicio, aunque el otro punto coincidente entre ambas fechas es la mala situación del Villarreal, que coquetea con los puestos de descenso a Segunda, donde acabó cayendo esa temporada.

El actual técnico del Villarreal sustituyó al de Silla en el filial amarillo en 2017

Tanto es así, que si el Levante logra imponerse, el entrenador, Javi Calleja, puede tener las horas contadas en el banquillo amarillo. «El técnico es el mayor responsable y lo entiendo, no es algo que me preocupa. A mí me preocupa que el equipo gane, haga un partido serio y dé su mejor versión», señaló ayer el preparador madrileño. De hecho los castellonenses no conocen todavía la victoria en su estadio, después de los cinco encuentros disputados en La Cerámica, y en las últimas cuatro jornadas han sumado un único punto. Una decoración ideal para que el conjunto granota prolongue su idilio una semana más y el técnico granota siga haciendo números asombrosos desde que se hizo cargo del primer equipo la pasada campaña.

Para Paco López será un partido especial, como reconocía el técnico. El valenciano fue entrenador del filial del Villarreal entre 2014 y 2017, pero el club castellonense no renovó su contrato al término de la temporada. El club amarillo prefirió elegir como sustituto para el proyecto precisamente a Calleja de cara a la campaña 2017-18, en la que dio el salto al primer equipo en solo siete jornadas por la destitución del valenciano Fran Escribá. Curiosidades del fútbol, hoy el de Silla puede ser el que dé la puntilla al madrileño.

Ayer el técnico granota recuperó a Coke, después de siete semanas lesionado, y lo incluyó en la convocatoria. Lo normal es que sea suplente, puesto que el sistema de tres centrales se mantiene inamovible, porque con él ha llegado la racha de victorias. La baja del lesionado Cabaco la cubrirá Chema en la zaga, mientras que el gran momento de Toño y Jason tampoco deja lugar a muchas novedades en las posiciones de carrileros.

Tampoco se esperan variaciones en el centro del campo, con un Campaña sobresaliente, como demostró en la jugada del primer gol ante el Leganés, acompañado por Bardhi y Rochina, en un tridente de mucha calidad para tocar el balón, la apuesta de Paco López que está sentando de maravilla al equipo, más liberado y confiado en sí mismo.

El pasado jueves el Villarreal disputó la Copa del Rey, por lo que dispone de dos días menos que el Levante para preparar el encuentro, aunque la gran mayoría de los jugadores que intervinieron no jugarán esta tarde.