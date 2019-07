Melero tratará de resarcirse Melero en su presentación como jugador del Levante. / Efe El centrocampista llega al Levante tras una temporada aciaga | «Tengo esa espinita clavada porque a nivel individual no me salieron las cosas como quería», afirma el madrileño JAVIER GASCÓ VALENCIA. Sábado, 13 julio 2019, 00:47

Un descenso con su exequipo y una complicada lesión en el pubis marcaron la temporada de un Gonzalo Melero que posó ayer por primera vez con su nueva camiseta en el Ciutat de Valencia. El futbolista de 25 años, que será granota por cuatro temporadas, se mostró ilusionado por su llegada al Levante.

En su presentación agradeció la confianza que el club ha depositado en él. Sin embargo, el mediocentro también se acordó de la pesadilla por la que pasó durante la campaña 18-19, en la que la suerte no le acompañó ni en lo colectivo ni en lo individual: «Tengo esa espinita clavada porque no me salieron las cosas como quería».

La nueva incorporación del conjunto levantinista se perdió 16 partidos durante el curso pasado debido a una osteopatía de pubis que le obligó a pasar por el quirófano en el mes de febrero. Tras una larga recuperación, volvió a los terrenos de juego en la jornada 30 para acabar de consumar un descenso anunciado desde principio de temporada, en el que Melero poco pudo hacer.

La falta de juego no generó dudas acerca de su fichaje en un Levante, sin dirección deportiva, en el que el deseo de Paco López de contar con el futbolista madrileño tuvo en todo momento «el beneplácito de todos», tal y como afirmó Quico Catalán en la comparecencia de prensa.

El sólido interés del Levante en el exjugador del Huesca unido a la llamada de Paco López al propio futbolista fueron los incentivos principales que tuvo Melero para firmar por el club azulgrana.

El canterano madridista se definió como un centrocampista trabajador, «que puede aportar a nivel ofensivo y a nivel defensivo», aseguró. Además, el nuevo fichaje del Levante confirmó la complicidad que tiene con su nuevo entrenador: «Paco López y yo entendemos el mismo fútbol».

Melero tratará de resarcirse y poder «estar al 100%» para formar parte del once titular del técnico de Silla, que ayer ya pudo contar en el entrenamiento con Sadiku, que tenía un permiso especial, y ahora solo espera a Simon Moses que todavía se encuentra concentrado con Nigeria en la Copa África.