Mayoral, a punto de regresar al Levante
Domingo, 28 julio 2019, 00:01

Borja Mayoral volverá a vestir de granota y, de nuevo, en calidad de cedido. El canterano Del Real Madrid recalará en Orriols, donde reforzará un ataque en el que, con respecto a la temporada pasada, ya no competirá con Dwamena y compartirá vestuario con Sergio León.

Aunque el acuerdo no está oficialmente cerrado, los contactos entre clubes se han intensificado en las últimas jornadas. Mayoral, de hecho, no viajó a la gira por Norteamérica al no contar para Zidane.

A principio de verano, el Real Madrid deseaba traspasar al futbolista. Se hablaba de en torno a 15 millones el precio fijado por el club blanco, cifra que se aventuró que podía pagar la Real Sociedad. El conjunto donostiarra descartó tal desembolso y el verano ha ido avanzando sin que aparezca una oferta que se acerque a esta cantidad.

Tampoco el Levante podía llegar, aunque sí mostró interés en contar con el futbolista como cedido. Finalmente, la fórmula de préstamo será la elegida, si no se tuercen las negociaciones a última hora. Mayoral vendría a Orriols mucho antes del día de cierre de mercado, como le ocurrió en 2018, y podría hacer gran parte de la pretemporada a las órdenes de Paco López.