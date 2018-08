Mayoral decide crecer en el Levante Borja Mayoral, ayer en el vestuario del Ciutat de València. / levante ud «La gran familia que veo aquí me ilusiona», dice el delantero, procedente del MadridEl de Parla, que toma el dorsal 2 que lució en su día Koné, llega al Ciutat de València cedido para una temporada y sin opción de compra ALBERTO MARTÍNEZ VALENCIA. Sábado, 1 septiembre 2018, 00:40

La carrera de fondo ha terminado en éxito. Ese que supone pescar a una de las piezas más codiciadas durante los últimos días en el mercado nacional. El Levante cerró ayer por la tarde, a sólo unas horas de que finalizase el plazo, el fichaje de Borja Mayoral. El joven delantero, en la agenda de numerosos clubes de la Liga y del extranjero, ha elegido Orriols para crecer. La insistencia mostrada por los dirigentes y técnicos granotas desde hace más de un año ha resultado clave en la operación. El futbolista, de sólo 21 años, llega cedido para una temporada y sin opción de compra. La competencia en el ataque azulgrana se dispara.

«El Levante y yo hemos hablado desde hace mucho tiempo. Todo indicaba que me quedaba en el Real Madrid, pero las circunstancias cambian y al final pido salir y reactivo las ofertas que tengo», explicó Mayoral tras firmas su nuevo contrato. El de Parla llegó a las oficinas del Ciutat sobre las 17:40 horas para formalizar su compromiso.

«El proyecto del Levante es muy ilusionante. Esta gran familia que veo aquí me ilusiona y me decido por venir aquí. Pensaba que no tendría minutos -en el Madrid- y con el fichaje de Mariano era aún mas difícil para mí. Estoy contento porque ya ha pasado todo. Ha sido a última hora pero estoy con muchas ganas de empezar», añadió. El jugador toma el dorsal 2, el mismo con el que brilló Arouna Koné en Orriols.

Saveljich se marcha cedido al Almería, mientras que Samu se queda al rechazar las opciones que tenía

El Levante ya pretendió incorporar a Mayoral hace un año, pero resultó imposible. El entrenador granota, Paco López, ha estado en contacto con él durante los últimos días. «Hablamos desde principio de verano por teléfono cuando estaba de vacaciones, luego no hablé porque me quedaba y luego volví a hablar con él», reconoció el atacante.

«Hicimos lo que creímos que teníamos que hacer, cada uno desde su rol. Yo como entrenador hice lo que estaba en mi mano», apuntó ayer Paco López. Una cláusula del contrato impedirá al ariete medirse al Madrid. Mayoral también tuvo palabras para despedirse del club blanco, con el que tiene relación hasta 2021: «No es un adiós, sino un hasta luego. Para crecer y aprender hace falta jugar. Y la mejor forma de hacerlo es salir del club en busca de los minutos que aquí no podía tener».

El Levante ha tenido una dura competencia en la pelea por Mayoral. Conjuntos como el Sevilla y el Betis también estaban interesados en su fichaje. Durante la negociación con el Madrid, la entidad granota intentó que la cesión fuera de dos años y pactar una opción de compra, pero finalmente no se ha incluido ninguna de las dos cláusulas.

En el Levante, Mayoral se reencontrará con Morales. «Le conozco desde hace mucho. Él jugaba en el Parla y yo también cuando era pequeño. Yo era recogepelotas y siempre iba a ver los partidos con mi padre. Y me acuerdo de que le ponían de delantero y corría mucho, como ahora. Es un gran jugador y sobre todo una gran persona», explicó el ariete en la web oficial del club.

Para hacer hueco en la plantilla a Mayoral, el Levante se desprendió de Saveljich, quien se marcha cedido al Almería. En cambio, Samu García se queda en Orriols al rechazar todas las alternativas que manejaba. El de ayer fue un día intenso para el de Parla, quien también fue convocado por la selección española sub-21 para los partidos contra Albania e Irlanda del Norte, que se disputarán el 6 y 11 de septiembre.