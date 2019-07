María Pry: «No siento presión por ser la primera mujer» María Pry posa con la camiseta en su presentación. / J. Gascó La nueva entrenadora del Levante Femenino se ha mostrado ilusionada y «con muchas ganas de trabajar» durante su presentación en el Ciutat de Valencia JAVIER GASCÓ Valencia Jueves, 18 julio 2019, 13:44

El Levante UD ha presentado a María Pry como nueva entrenadora del equipo femenino, en un acto en el que Quico Catalán no ha podido estar debido a una reunión de LaLiga en Madrid. En su lugar, Juanjo Alabauch, consejero del club, ha dado la bienvenida a la sevillana que no siente presión por ser la primera mujer encargada de dirigir a un histórico del fútbol femenino español como es el Levante: «No siento presión por ser la primera mujer, siento presión por mejorar y competir».

Tras pasar siete años en el banquillo del Betis, Pry considera que llegar al Levante es dar un paso hacia delante en su carrera: «Vengo a un club que la temporada pasada ya demostró que quiere dar un paso adelante, ser una referencia en el futbol femenino». Además, la andaluza ha asegurado que espera que esta temporada sea el inicio de una larga trayectoria en Valencia: «Vengo con muchísimas ganas y espero estar aquí mucho tiempo».

La nueva entrenadora del Levante tratará de luchar contra los dos grandes equipos de la competición, Atlético y Barcelona, aunque no se lo ha marcado como objetivo principal: «Tenemos que ser realistas. Yo como entrenadora me he planteado mejorar los resultados de la temporada anterior». A pesar de las importantes bajas que han marcado el inicio de pretemporada del conjunto granota, María Pry llega al Ciutat de Valencia para «trabajar por y para el Levante».

En el apartado de fichajes, la sevillana no se ha mostrado preocupada por salidas como la de Charlyn Corral y ha asegurado estar muy contenta con las jugadoras de su plantilla: «Si es una jugadora que ha decidido no seguir con nosotros, yo me centro en las que están aquí». Sin embargo, considera que las nuevas incorporaciones han mejorado mucho el nivel: «Hay muchas incorporaciones y considero que el Levante esta haciendo un esfuerzo muy importante». El Levante Femenino comenzará el trabajo el próximo lunes bajo las directrices de una ilusionada María Pry.