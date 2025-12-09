Manu Sánchez: «Nos vamos jodidos; los goles han sido jugadas puntuales»
El lateral izquierdo reconoció que al equipo le falta mayor solidez defensiva y una mayor efectividad goleadora
Gabriel Strazzeri
Valencia
Lunes, 8 de diciembre 2025
Manu Sánchez, tras la derrota frente al Osasuna, ha declarado que el equipo se ha ido «jodido» de Pamplona al seguir en zona de ... descenso y en la última posición de la tabla. «Tenemos que mejorar muchas cosas, no cabe duda. Hay que ser más intensos defensivamente, no conceder tanto y cuando concedamos defender mejor el área. Ofensivamente intentar meter más goles, encajar menos y marcar más, no queda otra», ha explicado.
El jugador ficha del Celta tampoco se ha mostrado muy autocrítico con el desempeño del equipo, ya que los dos goles recibidos fueron «fortuitos». «Creo que en general el equipo ha estado bien, los goles han sido jugadas puntuales. Quizás por no haber sido más intensos a la hora de saltar para que no centren fácil o no chuten fácil, pero han sido dos goles que sobre todo el segundo ha sido de suerte con un rebote», ha sentenciado.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión