Manu Sánchez en el césped de El Sadar. EP

Manu Sánchez: «Nos vamos jodidos; los goles han sido jugadas puntuales»

El lateral izquierdo reconoció que al equipo le falta mayor solidez defensiva y una mayor efectividad goleadora

Gabriel Strazzeri

Valencia

Lunes, 8 de diciembre 2025

Comenta

Manu Sánchez, tras la derrota frente al Osasuna, ha declarado que el equipo se ha ido «jodido» de Pamplona al seguir en zona de ... descenso y en la última posición de la tabla. «Tenemos que mejorar muchas cosas, no cabe duda. Hay que ser más intensos defensivamente, no conceder tanto y cuando concedamos defender mejor el área. Ofensivamente intentar meter más goles, encajar menos y marcar más, no queda otra», ha explicado.

