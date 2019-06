Manolo Salvador: «Lo que pasó el año del descenso no me volverá a suceder» Manolo Salvador, ayer en el Ciutat de València. / irene marsilla El secretario técnico del Levante asume el error de renovar a Alcaraz sin estar seguro y vuelve ilusionado: «Con la salida, te das cuenta de lo que dejas» ALBERTO MARTÍNEZ VALENCIA. Jueves, 27 junio 2019, 01:03

Con la lección aprendida e ilusiones renovadas. Así afronta Manolo Salvador su retorno a la secretaría técnica del Levante. Han transcurrido tres años desde su amarga salida y el de Faura ha tenido tiempo para analizar su anterior etapa y marcar el nuevo rumbo. Ha recapacitado. Ahora, junto a David Navarro, asume la responsabilidad en el área deportiva azulgrana para las dos próximas temporadas siempre que se alcance la permanencia en Primera. Recupera el timón con firmeza.

-¿Cómo están yendo los primeros días en el cargo?

-Bien, muy intensos. De venir antes de que abran las oficinas e irnos cuando se han ido todos. Lo sabíamos porque hay mucho trabajo que realizar. Tenemos que recabar mucha información a nivel económico y de jugadores para tomar decisiones. Vamos a empezar ya a hablar con toda la gente.

-En su anterior etapa en el Levante ejercía de director deportivo. Ahora actúa como secretario técnico y teniendo a David Navarro como socio. ¿Va a cambiar mucho la forma de trabajar?

-Siempre va a ser diferente. Tenemos un área deportiva en la que vamos a trabajar en consenso. No se va a vender humo. El área técnica al completo va a informar de lo que David y yo les pidamos y va a haber un consenso. Cuando haya alguien a quien no le guste algún jugador, nos reuniremos, diremos los pros y los contras y tomaremos la decisión. Siempre tiene que haber una o dos personas cuyas opiniones valgan un poco más. Van a ser las de David y las mías, porque va a ser al 50 por ciento. Pero va a ser un trabajo totalmente en equipo.

-¿Entonces usted y Navarro van a estar a la misma altura?

-Sí. Somos uno. A nivel de toma de decisiones y mandar a la gente a trabajar y viajar, sí. Es verdad que nos iremos turnando para no ir los dos al mismo sitio con el primer equipo, pero la palabra de David y la de Manolo es la misma.

-¿Ha cambiado durante los tres años que lleva fuera de Orriols?

-La salida te enseña un poco. Cuando te vas y ves la infraestructura que tienen otros clubes, te das cuenta de lo que dejas. Y el Levante ha crecido mucho y ha pulido unos pequeños detalles. Y te das cuenta de que el Levante es top y de lo organizado que está. Habrá pocos clubes que trabajen como el Levante y yo me he dado cuenta con la salida, conociendo otras infraestructuras y otros presidentes, porque no sólo me reuní con el Granada.

-A la hora de argumentar su salida en 2016, el presidente granota, Quico Catalán, afirmó: «Manolo ha dejado de ser Manolo». ¿Entendió aquella tajante frase?

-Sé lo que quiso decir. Y lo comparto, porque se aprende mucho del último año. Hubo decisiones que eran más verbales. Y para mí, una palabra es igual que una firma. Y son decisiones de las que después te puedes arrepentir. Quico me repitió 1.000 ó 2.000 veces: «Da igual lo que hayas prometido. Si no estás convencido, se paga la penalización y tal». Quico quiere decir que esa decisión no partió de lo que era lo mejor para la entidad.

-Se refiere a la continuidad de Lucas Alcaraz en el banquillo.

-No me gusta hablar de nombres. Para mí, después fue un tormento la pretemporada. No fue nada de lo que hablamos. No le gustaba nada de lo que yo quería. Fue muy complicado y al final todo eso se refleja en lo que sucedió, que fue el desastre del descenso. Yo asumo mi responsabilidad y eso no me va a volver a suceder.

-Durante sus tres últimas temporadas en el Levante, apostó por Caparrós, Mendilibar, Alcaraz y Rubi. Perfiles muy diferentes. ¿Con qué filosofía encaja Paco López?

-Mendilibar es más motivador, más de transmitir. Y Rubi es de una filosofía más moderna. Y Paco López está con esa filosofía más moderna y es un buen comunicador. Mendilibar es un entrenador muy bueno y lo ha demostrado en el Eibar. Ha tenido otras etapas, como en el Athletic o el Levante, donde no le salieron bien las cosas. No me arrepiento de haber tomado la decisión de su no continuidad. Íbamos últimos y el equipo no llegaba arriba.

-José Campaña maneja el interés de varios clubes, como el Sevilla. ¿La posibilidad de un traspaso es su mayor preocupación?

-Nuestra posición desde el área deportiva es que Campaña es fundamental y queremos que se quede. El consejo de administración y Quico ya lo saben, pero no hace falta que se lo digamos porque ven todos los partidos y saben de la importancia que tiene el jugador en el Levante. A partir de ahí, si esa importancia llega a los niveles económicos en que el club no puede decir que no, no podemos hacer nada y tenemos que estar preparados. Pero a día de hoy Campaña es un jugador fundamental.

-Es una situación parecida a la vivida con Lerma hace un año. El colombiano tenía una cláusula de 60 millones y fue vendido por 30.

-Igual me estoy tirando piedras sobre mi propio tejado. Lerma era un jugador importante, pero es que Campaña es fundamental. Suplir a Campaña va a ser muy difícil. Por Lerma, hay que traer un jugador en esa posición que cumpla con las expectativas. Pero es que la función de Campaña va mucho más allá, puede jugar en cualquiera de las tres posiciones del centro del campo, aunque donde mejor se desenvuelve es por delante porque tiene llegada. Es un jugador que nos ha dado un rendimiento espectacular. Desde nuestra parcela digo que ojalá Campaña no se vaya.

-¿Mayoral ya está descartado?

-No me ha dicho el presidente que lo descartemos. Estamos ahí, aunque va a ser complicado. Si es verdad que la Real Sociedad está dando un dinero importante, nosotros ahí no podemos llegar. Pero si no lo es, para nosotros sería un jugador importante porque va a mejorar los números de la temporada pasada. De cara a gol no tuvo suerte, pero es un jugador importante.

-¿Hay optimismo en la negociación con el Valencia para fichar a Ruben Vezo?

-Lo lleva el presidente con el Valencia y lo están hablando. En la segunda vuelta dio un nivel muy bueno y contamos con que venga, pero va a depender de que el Valencia nos eche una mano en ese tema.

-¿La idea es hacerse con Róber Pier en propiedad este mismo verano?

-Tiene la ventaja de que el Deportivo no ha ascendido. Sabemos que hasta enero no lo vamos a tener por la lesión, pero es un jugador interesante. Vamos a hablarlo. Nos reuniremos con el entrenador y tomaremos la decisión.

-¿Su objetivo es fichar otro central aparte de Vezo y Róber?

-Sí, porque a Róber no lo tenemos hasta enero. Entonces podemos valorarlo. Estamos preparados, viendo y sabiendo precios. Lo hablaremos todo con el míster.

-Roger perdió protagonismo en el tramo final de la pasada temporada. ¿Cree que saldrá traspasado?

-A día de hoy, el área deportiva cuenta con Roger. Queremos que esté en la plantilla. Es un jugador que mete goles y yo lo he tenido en la cantera. Es un jugador importante y le vamos a transmitir eso. También tiene que asumir que la temporada es muy larga y todos tenemos altibajos durante un año.