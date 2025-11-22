El Levante se olvidó de sus virtudes

No hay que darle más vueltas. El Valencia hizo más méritos para llevarse los tres puntos, sobre todo porque el Levante no tuvo la profundidad ... que se necesita para al menos poner en apuros a Agirrezabala. Duele pero hay que reconocerlo, porque hay que ver en global lo que durante la hora y media plasmaron sobre el césped unos y otros. Es verdad que no fue un partido vistoso, pero sí que se percibió una inquietud por saber qué desenlace iba a tener el derbi. El Valencia es un equipo con una plantilla más larga y con mucha más experiencia, y aunque es verdad que durante esta fase del campeonato no está haciendo un gran fútbol, al menos ahora en la clasificación han podido descansar de esa presión que tenían.

Al Levante no le queda otra que seguir trabajando. Queda todavía mucho campeonato por delante. Hay que mejorar algunos aspectos, por supuesto, pero también hay que tener en cuenta que e equipo ha completado hasta el momento lo que se lleva de temporada con la mayoría de los titulares sin haber tenido experiencia previa en Primera. Es un aspecto que conviene tener presente.

Aún así, eso no les había impedido hasta la fecha mostrar que se trataba de un equipo bien trabajado y eso es mérito siempre del entrenador. Aún a pesar de esa inexperiencia, el Levante siempre ha llegado muy bien desde el punto de vista ofensivo, cosa que curiosamente en Mestalla no se ha visto. Y eso les ha acabado perjudicando. Esa virtud también se ha visto mejorado por su idea defensiva. El gran problema es que en el arranque se las ha tenido que ver contra los tres grandes y en algunos momentos se le vio competir bien, pese a lo adverso del resultado. Son cuestiones que hay que tener muy en cuenta porque su principal objetivo, eso es obvio, es salvar la categoría. Y eso pasa por no venirse nunca abajo desde el punto de vista anímico, más allá de lo que se ha visto en este derbi. A los futbolistas con el paso de las jornadas les puede pesar demasiado la clasificación. De ahí que esa experiencia resulte clave en estos momentos de bajón anímico.

Todos sabíamos que este derbi contra el Valencia llegaba bastante equilibrado, sin un claro favorito para ganar aunque es lógico que el factor del campo iba a influir. Los dos van a sufrir esta temporada aunque intuyo que el Valencia va a llegar al mercado de invierno con la intención de reforzarse. El Levante debe seguir en la brecha y no caer en la depresión.