Manu Sánchez y Diego López. IVÁN ARLANDIS

El Levante se olvidó de sus virtudes

A los futbolistas sin experiencia en Primera les puede pasar factura la falta de resultados

MANOLO SALVADOR

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:24

No hay que darle más vueltas. El Valencia hizo más méritos para llevarse los tres puntos, sobre todo porque el Levante no tuvo la profundidad ... que se necesita para al menos poner en apuros a Agirrezabala. Duele pero hay que reconocerlo, porque hay que ver en global lo que durante la hora y media plasmaron sobre el césped unos y otros. Es verdad que no fue un partido vistoso, pero sí que se percibió una inquietud por saber qué desenlace iba a tener el derbi. El Valencia es un equipo con una plantilla más larga y con mucha más experiencia, y aunque es verdad que durante esta fase del campeonato no está haciendo un gran fútbol, al menos ahora en la clasificación han podido descansar de esa presión que tenían.

