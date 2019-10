Ludmila da un disgusto al Levante El solitario gol de la delantera del Atlético da la victoria al actual campeón liguero | El conjunto azulgrana dispone de ocasiones en el inicio y en los últimos minutos del choque pero carece de eficacia para optar al triunfo en Buñol REDACCIÓN Sábado, 12 octubre 2019, 23:59

El Levante UD Femenino no pudo derribar al campeón de las tres últimas ediciones de la Primera Iberdrola, el Atlético de Madrid, que se impuso en la Ciudad Deportiva de Buñol gracias al solitario gol de Ludmila nada más arrancar la segunda mitad (0-1). Tuvo ocasiones el conjunto granota para puntuar, sobre todo en el arranque del choque y en los últimos compases del segundo período pero no encontró el acierto, ni en el último pase ni de cara a portería, para lograr algo positivo.

El primer tiempo arrancó con claro color azulgrana aunque, con el avance de los minutos, iría cambiando de tono. El Levante UD Femenino era dominador en los primeros compases, al menos en presencia en tres cuartos de campo de su ataque, y no anduvo muy lejos de adelantarse nada más iniciarse las hostilidades. Soni, en el minuto 3, se interno en el área tras desembarazarse de su rival con un bonito movimiento y la cruzó ante la presencia de Van Veenendal. Fue el primer aviso fallido ya que la pelota no entró aunque se perdió rozando el poste.

El partido fue inclinándose poco a poco hacia campo granota y quiso evidenciarlo Duggan, tras hacer una pared con Charlyn, con un disparo que atrapó abajo Sandra Torres. Luego, fue Ángela Sosa la que engatilló tras el pase de la muerte de Corral pero de nuevo Sandra Torres estuvo salvadora echándose a su izquierda y metiendo el guante abajo, en una parada de mucho mérito.

El equipo colchonero no consiguió su propósito en los primeros 45 minutos pero sí que tuvo premio nada más reanudarse el encuentro. Apenas había pasado un minuto cuando Kenti Robles la colgó al corazón del área y se elevó Ludmila para cabecear a la red. El Atlético pudo ampliar su renta cuando Ángela Sosa se perfiló para disparar en el vértice izquierdo pero en esta ocasión Sandra se lanzó con decisión. Pry comenzó a mover sus piezas y en el ecuador de este segundo tiempo realizó un triple cambio para dar entrada al resto de su artillería: Banini, Alba Redondo y Eva Navarro. Al Levante Femenino le cambió la cara en el capítulo ofensivo pero no llegaban las ocasiones claras. La mejor opción llegaría cuando Eva Navarro, en una internada por la derecha, centró a la misma línea del área chica donde Banini esperaba para engatillar, aunque no calculó bien y le pegó al aire. El conjunto madrileño ya sólo tuvo que mantenerse ordenado y defender su botín.