Fútbol | Levante UD El Levante presenta a Simon y Vukcevic ÓSCAR CLAVER Martes, 14 agosto 2018, 14:40

Nuevo día de presentaciones en el Ciutat de Valencia. Esta vez era el turno de Moses Simon y de Nikola Vukcevic, este último el fichaje más caro de la historia del club granota. Dos jugadores con los que la entidad de Orriols espera elevar el nivel y la calidad del equipo de cara a la nueva temporada.

El nigeriano Simon ha reconocido estar «muy feliz» por llegar al Levante y por poder vivir una de sus mejores experiencias en la liga española. Respecto a esta y su enorme competitividad, además, ha expresado que el Levante no debe estar asustado de cualquier equipo. Por su parte, Vukcevic ha destacado la calidad que ha podido observar en el vestuario del club granota, con el que espera «jugar la Europa League», competición en la que ya tiene experiencia.

El montenegrino, que todavía no ha podido debutar con su nueva camiseta, ha hecho referencia también a su estado físico y al hecho de haberse convertido en el fichaje más caro de la historia levantinista. «Físicamente no estoy al cien por cien, pero posiblemente en unas semanas esté a mi mejor nivel. Entiendo que he sido el jugador más caro, pero eso me da más ganas, asumo esta responsabilidad», comentó la nueva incorporación de Paco López.

Respecto del técnico de Silla, ambos futbolistas han agradecido la bienvenida que les dio a su llegada al Levante. «Nos ha deseado suerte. Hemos hablado de cosas básicas como las posiciones en el campo, pero ya tendremos más tiempo de profundizar», destacó Vukcevic. Moses, por su parte, subrayó las «vibraciones muy positivas» que le ha trasmitido el entrenador. «Me ha dicho que seré feliz aquí en el Levante», concluyó.