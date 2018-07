El Levante volverá a la carga por Róber Pier Róber Pier sonríe mientras habla el presidente del Levante, Quico Catalán. / damián torres «Estoy muy a gusto aquí, pero elegí el proyecto por la categoría. El año que viene veremos cómo se dan las cosas», asegura el central gallego El club quiere que el futbolista continúe tras su tercera cesión M. RODRÍGUEZ VALENCIA. Jueves, 12 julio 2018, 00:46

Quico Catalán suele esconder sus cartas. «No debemos hablar demasiado», indicó ayer el presidente cuando se le preguntó sobre las siguientes operaciones que emprenderá la dirección deportiva una vez se ha asegurado la continuidad de la columna vertebral que logró la permanencia. El presidente del Levante, en cambio, no fue de farol con Róber Pier: «Lo primordial era que siguiera esta temporada aquí, es pieza importante del proyecto. Si queremos que continúe en junio, que seguro que sí, volveremos a hablar con el Deportivo».

Al central gallego le quedan dos años de contrato con el club de Riazor. Róber Pier, presentado ayer por tercer verano consecutivo como futbolista del Levante, confirmó que no se habló de prolongar su contrato antes de hacer de nuevo las maletas. En junio, el zaguero podrá adoptar una postura de fuerza a la hora de negociar. Y el conjunto de Orriols, también, siempre que el jugador quiera seguir de granota.

«Estoy muy a gusto aquí, conozco a los técnicos y a los compañeros, pero el año que viene veremos cómo se dan las cosas. Esta vez me he decidido por la categoría», admitió. No podía ir mucho más lejos. Criado como deportivista, en A Coruña habría sonado a traición cualquier guiño a favor de un futuro ya con contrato largo en el Levante.

Pero Quico Catalán confía en las posibilidades de seducción del club que preside. «Ahora estoy centrado en trabajar mucho para mejorar un poco más», insistió el futbolista cuando se le volvió a preguntar sobre su futuro más allá de esta temporada. Como buen central, no ofreció fisuras y completó un partido perfecto, esta vez ante el micro.

Mientras tanto, el Levante juega otro partido. El de los refuerzos. «Está complicado, pero no imposible. Lo decía el martes y lo repito ahora», deslizó Vicente Blanco 'Tito' cuando se le cuestionó por Lukic. En el club se es consciente de que el mediocentro puede salir del Torino cedido después de haber prolongado su contrato, pero el inconveniente reside en que el club italiano no tiene prisa. Y en Orriols tampoco, pero relativamente.

Lo mismo se asegura con respecto a las salidas. «Hay una serie de futbolistas que consideramos que es mejor que busquen una salida para seguir progresando en otros clubes, y así se lo hemos comunicado a sus representantes», afirmó Tito. De la treintena de jugadores que ahora tiene Paco López en plantilla, los que no cuentan lo saben. Se quiere aligerar la plantilla lo antes posible, pero se es consciente que el ritmo lo marca el mercado.