Kervin Arriaga, celebrando su primer gol con el Levante. EP

El Levante visitará al Atlético con sólo dos centrocampistas disponibles

Kervin Arriaga y Jon Ander Olasagasti se quedan solos, ya que Pablo Martínez está lesionado, Oriol Rey recuperándose de su enfermedad, y Unai Vencedor sancionado por su roja ante el Celta

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 09:52

El Levante cayó derrotado en su partido ante el Celta de Vigo de una forma cruel, tras quedarse con diez durante más de una hora, fallando un penalti, igualando un partido que fue perdiendo, y encajando un doloroso tanto en el tiempo de añadido que dejó helado al Ciutat de València. No obstante, la actitud de los jugadores granotas fue muy positiva y el público se lo agradeció, aunque de sensaciones no se vive y hacen falta puntos, ya que el conjunto levantinista coquetea con los puestos de descenso.

Y es que ahora, en la próxima jornada, justo la previa antes del próximo parón de las selecciones, el Levante tendrá un rompecabezas que ordenar en su centro del campo, puesto que la expulsión de Unai Vencedor ante el Celta acarrea un partido de sanción, que deberá cumplir en la visita al Atlético de Madrid de este sábado. Tampoco estarán en el Cívitas Metropolitano dos mediocentros granotas como Pablo Martínez, lesionado del tobillo, y Oriol Rey, renqueante todavía de una enfermedad de la que está recuperándose.

Así mismo lo analizó Julián Calero en la rueda de prensa postpartido, preguntado por este periódico por la situación. «Los partidos y los equipos se montan en torno a los centrocampistas, porque te dan oxígeno y te fuerzan por dentro. El gran cambio del equipo desde la jornada 3 ha sido la disponibilidad de los centrocampistas. Vamos a ir a Madrid con dos centrocampistas, Jon Ander Olasagasti y Kervin Arriaga. Vamos a ver si podemos recuperar a Oriol Rey, que ha perdido casi cinco kilos y se ha quedado muy débil tras este virus. Es una posición que se nos queda un poco desnuda, es una pena», comentó el entrenador del Levante.

Dentro de lo que cabe, la noticia positiva es el gran nivel de Kervin Arriaga, que ante el Celta cuajó un partidazo, marcando su primer gol como granota y demostrando un despliegue físico en esos momentos en los que se quedó como único centrocampista del equipo cuando el Levante se quedó con uno menos. Eso sí, el conjunto granota no se puede permitir más bajas y tanto el hondureño como el ex de la Real Sociedad deberán ir con cuidado, puesto que serán los únicos centrocampistas disponibles para enfrentarse al equipo del Cholo Simeone.

