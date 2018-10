El Levante se resigna con Vukcevic Nikola Vukcevic y Vladmir Jovovic presionan a Dusan Tadic durante el partido entre Montenegro y Serbia. / REUTERS/Stevo Vasiljevic La entidad granota envió un informe a Montenegro desaconsejando la participación del jugador por un esguince, pero la federación lo desoyó El club no puede impedir que el mediocentro compita con su selección pese a la lesión ALBERTO MARTÍNEZ VALENCIA. Sábado, 13 octubre 2018, 00:48

La controversia envuelve a Nikola Vukcevic desde su aterrizaje en Orriols. El último capítulo está relacionado con la inoportuna lesión que le apartó de la convocatoria ante el Getafe. Un esguince de tobillo que, teóricamente, le iba a mantener fuera de la competición tres semanas. Pues sólo ha transcurrido una y el futbolista ya está compitiendo con Montenegro contraviniendo las recomendaciones del Levante. Esta circunstancia ha desconcertado a los dirigentes azulgrana, que se resignan. Argumentan que, siempre que el futbolista y el cuerpo médico de la selección den luz verde, el club no puede impedir su participación. La federación tiene derecho a contar con el mediocentro. Eso sí, en caso de que se agraven sus problemas físicos por forzar la máquina, la entidad granota estudiará la situación.

Para sorpresa de los responsables del Levante, Vukcevic tuvo que asistir a la concentración de Montenegro, que pretendía examinar directamente el estado físico del centrocampista. En Orriols no daban crédito el jueves por la noche cuando supieron que el futbolista entraba en el once titular para el partido ante Serbia. Completó los 90 minutos. Sin contemplaciones.

Cabe recordar que el pasado día 4, durante un entrenamiento del Levante, Vukcevic cayó lesionado. Sufrió un esguince de grado 1-2 en el ligamento deltoideo del tobillo izquierdo y los servicios médicos azulgrana estimaron un período de recuperación de tres semanas. De esta forma, el mediocentro quedó descartado para la visita a Getafe.

El pivote, que completó el duelo con Serbia y mañana visita Lituania, será revisado por los médicos granotasChema recorta sus plazos de recuperación y vuelve al grupo, mientras que Cabaco se ausenta por paternidad

El Levante comunicó del contratiempo al combinado montenegrino. El club envió un informe médico para que no jugara, pero la federación prefirió valorar los problemas físicos de Vukcevic por sí misma. De esta forma, el pivote viajó y los galenos de la selección determinaron el jueves que se encontraba en condiciones de enfrentarse a Serbia en Podgorica. Un encuentro de la Nations League.

Montenegro y Vukcevic hicieron caso omiso de las recomendaciones del Levante. Fueron la selección y el propio futbolista los que tomaron la decisión de jugar. Un riesgo teniendo en cuenta que sólo había transcurrido una semana desde el momento de la lesión.

Precisamente, Vukcevic se vio la caras ante la Serbia de Sasa Lukic. El exfutbolista azulgrana, sin protagonismo en el Torino, disputó 73 minutos. Mañana tiene una nueva cita Montenegro, que se mide a Lituania en Vilnius. Se trata de otro encuentro enmarcado en la novedosa Nationes League.

En el Levante se muestran expectantes. No saben si Vukcevic tendrá minutos o no en el próximo partido. En cualquier caso, cuando regrese a Valencia, los servicios médicos azulgrana analizarán el estado físico del centrocampista. Esperan que no se produzcan complicaciones relacionadas con la dolencia, ya que se trata de un futbolista que no ha entrado con buen pie en Orriols.

Vukcevic se alza como el fichaje más caro de la historia del Levante, que abonó cerca de nueve millones de euros al Sporting de Braga el pasado verano. Sin embargo, hasta ahora, el mediocentro sólo suma 83 minutos con la camiseta azulgrana. Llegó sin la forma física óptima.

«Cuando empezamos a negociar con el Braga, hay un período de siete días en que se queda en casa. Y las últimas 24 horas son una locura de negociaciones. Sufre a nivel mental y, cuando viene, lo pasa mal a nivel físico. Había perdido forma física. No está gravemente gordo. Se busca tener un percentil de grasa ideal», ha explicado el director deportivo del Levante, Tito, quien apuesta fuerte por el pivote: «Está costando más tiempo. Vamos a poner todos de nuestra parte para que pueda mostrar ese nivel que ha mostrado en Europa. Tenemos esperanzas en que va a ser un jugador importante en el futuro del Levante». En su primer partido como titular, en Valladolid, Vukcevic fue expulsado por una acción innecesaria. Tras cumplir el partido de sanción, cayó lesionado.

La plantilla del Levante gozará de descanso durante el fin de semana y volverá a los entrenamientos el lunes. Ayer se ejercitó con el grupo Chema, quien ha recortado los plazos en su recuperación de la rotura fibrilar en el adductor izquierdo. Cabaco se ausentó por paternidad.