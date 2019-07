El Levante se posiciona con la Liga a favor de jugar los viernes y los lunes Borja Mayoral posa con su nueva camiseta junto a Manolo Salvador y Quico Catalán durante su presentación. / Jesús signes «Si desaparecen esas fechas, el valor de los derechos de televisión cae. Nos jugamos muchos millones de euros», avisa Quico Catalán JAVIER GASCÓ VALENCIA. Miércoles, 31 julio 2019, 00:25

La batalla entre La Liga y la Federación aterriza en el Ciutat de Valencia de la mano de Quico Catalán. El presidente granota, que sonó para ser presidente de la Federación antes de la llegada de Rubiales al cargo, se posicionó a favor de la Liga cuando le preguntaron acerca de su opinión sobre la prohibición de jugar los viernes y los lunes dictada por la jueza de Competición, Carmen Pérez González, el pasado viernes. «Tenemos un contrato por nuestros derechos de transmisión. Si desaparecen esas fechas, el valor de los derechos de televisión cae, por lo que afecta directamente al Levante. Es un problema que afecta directamente a la salud económica de los clubes», aseguró el dirigente.

El cambio de horario, que todavía no es definitivo, afecta al conjunto granota de manera directa en la segunda jornada de la competición doméstica en la que se disputará el derbi regional contra el Villarreal. El cuadro de Paco López, que en principio debutaba ante su afición el viernes 23 de agosto a las 22 horas, con el nuevo horario lo haría el domingo 25 a las 20:45 horas.

Aunque para el aficionado la prohibición de jugar los viernes y los lunes resultó ser una gran noticia, para la entidad granota es más bien un problema. El máximo dirigente del club de Orriols así lo aseguró durante la comparecencia de prensa posterior a la presentación de Mayoral: «Esto es un problema muy grave que nos afecta directamente a todos por muchos motivos. Supone muchos millones de euros en contra de cualquier club este tipo de situaciones», aseguró Quico Catalán.

Pese a que el baile de cifras es complicado, La Liga situó en 2.000 millones de Euros las pérdidas que podrían llegar a darse debido al incumplimiento de los contratos televisivos ya firmados con operadores nacionales e internacionales.

Quico Catalán, que situó los intereses económicos del club por delante de la voluntad de los aficionados, aseguró que la disputa que La Liga y la Federación mantienen no es una batalla entre los dos órganos, sino que recae en todos los clubes que componen la competición: «Esto no es una simple lucha entre Liga y Federación porque la competición la formamos los clubes».

El presidente, que mostró su agradecimiento ante la pregunta sobre la prohibición de jugar lunes y viernes, aseguró que es una situación que todo el mundo debe conocer, porque «nos afecta directamente a todos y por tanto es algo que debemos intentar solucionar lo antes posible».

El conjunto de Orriols, que la campaña 2018-19 disputó cuatro partidos en viernes y otros tantos en lunes, también fue protagonista de una de las polémicas de la temporada pasada en cuanto al horario. Tanto el derbi contra el Valencia, como el duelo frente al Sevilla tuvieron como principal acompañante al sofocante calor que inundaba la ciudad de Valencia durante el mes de septiembre, cuando ambos encuentros se disputaron a las 12 del mediodía. Por aquel entonces, el máximo dirigente granota ya se mostró molesto con los horarios, aunque en aquella ocasión no se posicionó a favor de la Liga: «Para el Levante el horario de las 12 del domingo es el mejor. Pero hay mejores franjas para estas fechas y estas zonas. Ha sido tal el desgaste que al final pienso que se peleen otros. Yo hablé con LaLiga nada más salir el horario y se me trasladó el protocolo que todos conocemos que no impedían celebrar ambos partidos».

A tan solo dos semanas del inicio del nuevo curso, los horarios todavía no son definitivos. Habrá que esperar hasta el próximo miércoles 7 de agosto para conocer la decisión final, que será tomada por la justicia ordinaria, para saber si el Levante se estrena ante su afición el viernes 23 o el domingo 25. Por el momento, parece que la opción preferencial de Quico Catalán es hacerlo antes de que comience el fin de semana.