Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Esperas y cancelaciones en el inicio de los cuatro días de huelga de médicos en la Comunitat
Iván Romero se lamenta en El Sadar. EP

El Levante se olvida de hacer goles y ya es colista

El conjunto granota suma en Pamplona su tercer partido consecutivo sin marcar en Liga

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Martes, 9 de diciembre 2025, 09:20

Comenta

Qué mala pinta tiene lo de este Levante. Ya sin Julián Calero en el banquillo, no ha habido reacción. Ni el mantra de 'entrenador nuevo, victoria segura' ha funcionado. Álvaro del Moral se sentó en el banquillo de El Sadar y se comió un 2-0 de Osasuna que deja al conjunto granota como nuevo colista de Primera División y a cinco puntos de la salvación. Pero lo más preocupante no es eso, es la sensación de equipo sin ideas que hace pensar que va a ser difícil sacar esto adelante si no hay un fichaje de un entrenador que cambie algo.

Y es que antes de la destitución de Calero, aunque los resultados tampoco acompañaban, las sensaciones sí eran de que el equipo competía y se mantenía vivo, aunque perdiera por detalles, infortunios o errores puntuales. Uno de los resquicios que tenía ese Levante era que, pese a ser un equipo de la zona baja con una notoria fragilidad defensiva, tenía facilidad para ver portería rival y hacer goles. Ahora ya ni eso. Etta Eyong e Iván Romero siguen con la pólvora mojada, y si los delanteros no generan peligro, va a ser muy complicado.

Noticias relacionadas

Danvila, esto se hunde

Danvila, esto se hunde

El 1x1 del Osasuna-Levante: Kervin Arriaga, el único aprobado tras otra lamentable derrota

El 1x1 del Osasuna-Levante: Kervin Arriaga, el único aprobado tras otra lamentable derrota

Rubén García: «No es una victoria contra el equipo que me gustaría»

Rubén García: «No es una victoria contra el equipo que me gustaría»

La derrota ante Osasuna supuso el tercer partido consecutivo de Liga en el que el Levante se queda sin marcar —el duelo de Copa del Rey ante el Cieza no cuenta para esta estadística al ser otra competición—, algo que hasta ahora no había sucedido en todo el campeonato. De hecho, únicamente el Levante se había quedado sin hacer un gol a su rival, independientemente del resultado, en dos ocasiones: la tercera jornada ante el Elche y la novena fecha frente al Rayo Vallecano. En el resto de partidos, mínimo, un gol marcaba. Ahora ya ni eso.

Desde el gol de Manu Sánchez en el Riyadh Air Metropolitano contra el Atlético de Madrid el 8 de noviembre, el Levante no ha vuelto a perforar la meta rival. 340 minutos de Liga sin gol. Perdió 1-0 en el derbi ante el Valencia en Mestalla. Cayó 0-2 en el Ciutat frente al Athletic en el último día de Calero. Y ahora, derrota por 2-0 contra Osasuna en Pamplona. Unas señales preocupantes. Un mes sin marcar un gol a su adversario. Que todos los equipos tienen malas rachas, pero si encima no eres capaz de dejar tu portería a cero, pues peor todavía. Porque puedes ir sumando puntitos con empates a cero, pero este Levante es incapaz de eso. Y de momento, no hay oasis de esperanza a lo que aferrarse.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un accidente colapsa la A-3 en el regreso del puente de diciembre
  2. 2 Aemet anticipa el regreso de las lluvias esta semana a la Comunitat Valenciana
  3. 3 La localidad de la Comunitat Valenciana en la que ha hecho más frío esta madrugada: -5,7 grados
  4. 4 Conmoción tras el fallecimiento de Enzo Badenas: «No sé qué va a ser de nosotros sin esa sonrisa tuya»
  5. 5

    España gana medio millón de habitantes y tres municipios valencianos encabezan el crecimiento poblacional
  6. 6 Borja Sémper reaparece en sus redes sociales tras su tratamiento contra el cáncer: «De momento todo va bien»
  7. 7 David Bisbal sorprende al torrentino Jonas Arcos y le invita a cantar en pleno concierto en el Roig Arena
  8. 8

    Una denuncia por violación cada tres días en Valencia
  9. 9

    Japón activa la alerta de tsunami ante un terremoto de magnitud 7,6
  10. 10 El precio de la luz de este martes se dispara con varios tramos por encima de los 115 euros/MWh: las horas más económicas para usar los electrodomésticos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Levante se olvida de hacer goles y ya es colista

El Levante se olvida de hacer goles y ya es colista