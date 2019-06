El Levante ya negocia otra renovación a Paco López Los responsables de la nueva área deportiva del Levante, durante la presentación de ayer. / juan j. monzó El club presenta su nueva área deportiva y Catalán anuncia que formará parte de una comisión que supervisará el trabajo cada «10 ó 15 días» «Es el entrenador idóneo», asegura Manolo Salvador ALBERTO MARTÍNEZ VALENCIA. Miércoles, 19 junio 2019, 23:50

La nueva área del Levante echa a andar con un primer objetivo común: blindar a Paco López. Al técnico valenciano le resta sólo una temporada de contrato y el presidente azulgrana, Quico Catalán, ya ha puesto en marcha las negociaciones con tal de ampliar la relación. Desde la distancia, Manolo Salvador y David Navarro, los nuevos responsables de la secretaría técnica de Orriols, han seguido la labor del entrenador y también apuestan firmemente por su renovación.

«Hemos iniciado ya alguna conversación. Me encantaría que Paco López marcara una época en este club y él lo sabe. Pero tenemos que construir el proyecto más estable y coherente para todas las partes y me gustaría que empezara la temporada con un escenario diferente al que tiene ahora. En eso estamos trabajando y seguro que en las próximas fechas profundizaremos», admitió Catalán ayer durante la presentación de la nueva área deportiva del Levante.

Manolo Salvador, quien recupera el timón de la estructura deportiva granota, confía plenamente en Paco López. «He visto todos los partidos del Levante la temporada pasada. Es un gran entrenador, un gran gestor de grupo. En situaciones difíciles, el equipo se ha rehecho y ha estado con el entrenador. Es el entrenador idóneo para el Levante y para mí no hay otro a día de hoy», afirmó el de Faura, cuya mano derecha será Navarro.

Catalán explicó cómo se fraguó su apuesta por este tándem. «Esta área deportiva va a ser un verdadero equipo y se va a dejar la piel cada minuto. Queremos ser un equipo, sin unas jerarquías muy definidas. Lo que pretendo es que absolutamente todos sean gente comprometida, leal y fiel al proyecto. Quiero gente que venga a trabajar y tenga ilusión por hacer un informe», advirtió Catalán, quien incide en el valor de la cooperación. La tensión y las suspicacias han marcado la última temporada, en la que Tito Blanco y Luis Helguera ejercieron como máximos responsables.

Catalán ha puesto en marcha una medida para supervisar la labor realizada: «Se crea una comisión de trabajo en la que, además de que estén todos ellos -los responsables del área deportiva-, participaré yo. Cada 10 ó 15 días, habrá una comisión de seguimiento y trabajo para ver la evolución, hacia dónde vamos, si estamos cumpliendo los objetivos...».

Catalán expresó su fe en la sociedad formada por Salvador y Navarro: «Encontramos un equilibrio perfecto entre ambos. Se van a complementar muy bien». El de Faura mostró su entusiasmo: «La ilusión es máxima. La experiencia de estar fuera en otro equipo me ha valido. Vamos a trabajar en equipo y lo tenemos clarísimo. Estuvimos hablando David y yo hace tiempo y nos llevamos muy bien. No va a haber ningún problema». En la misma línea se pronunció el de Puerto de Sagunto: «Es un gran reto y estoy con mucha ilusión. Vengo de un año en el Alcorcón en este puesto y aquí venimos con otra forma de trabajar. Somos un equipo en el que todos vamos a tomar parte de esas decisiones importantes. No queremos que ninguno esté por encima de otro».

Como herramienta de apoyo a la hora de fichar, el Levante estrena el departamento de big data. «Siempre hay datos e informes, pero es necesario saber tratarlos, filtrarlos y almacenarlos para luego hacer un buen uso. Los datos no van a firmar jugadores porque para eso están las personas, pero el buen filtrado de los datos va a dar valor a la toma de decisiones», comentó Catalán. Y falta aclarar el futuro de Herni, Sancho y Mora: «El departamento de big data es el único al que aún no le ponemos cara porque estamos en un proceso de análisis y selección. Tenemos tres técnicos trabajando en el club que han decidido quedarse hasta el 30 de junio y van a tener la opción de que la nueva área deportiva pueda conocer su trabajo y entre todos analizaremos la situación. Se va a incorporar más gente y vamos a ver».