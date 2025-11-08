El Levante llegará al derbi tan angustiado como el Valencia

Dos triunfos en el Metropolitano y dos empates en casa. Esos eran los precedentes del Levante contra el Atlético de Madrid, una estadística interesante que ... al final no sirvió para nada. A Julián Calero parece que se le olvidó la reciente historia y tiró de manual propio. Aventurarse a decir que era un partido para que el equipo granota no se marchara de vacío es seguramente un tanto ingenuo, pero al menos hay que intentarlo. El Atlético –que sólo había cedido un empate en los seis partidos de casa– está en la misma planta que Real Madrid y Barcelona, y contra los tres grandes el Levante ha hincado la rodilla. Eso sí, con algunos elogios que tampoco aportan nada. Aquí hacen falta menos palmaditas en la espalda y más puntos. El calendario ha sido excesivamente contundente con los levantinistas, que no dan pie con bola en Orriols y son el anfitrión más generoso de toda Primera (1 punto como locales en cinco encuentros).

Perder en el Metropolitano era lo que todo el mundo preveía pero también se esperaba que pasara lo mismo en situaciones que vivieron cada uno en su momento tanto Paco López como Alessio Lisci cuando se sentaban en el banquillo granota. Con el primero se ganó 1-2 y con el segundo 0-1. Ellos sí supieron sacar premio con una ambición que Calero descartó este sábado casi de salida. Cuando el técnico granota se quiso dar cuenta de que había que darle una vuelta total al asunto fue demasiado tarde. El Levante dio más sensación de peligro cuando le quiso jugar de tú a tú al Atlético que cuando se atrincheró atrás, con porcentajes de posesión que se fueron poco a poco reduciendo hasta dejarlo en un raquítico 25,7% (con 21 saques de esquina rojiblancos y solo 4 granotas).

Ese gol anulado a Carlos Álvarez, un remate de cabeza de Koyalipou que se colaba, esa vaselina que le puso Carlos Álvarez a Morales ante la salida de Oblak y por supuesto el 1-1 de Manu Sánchez pusieron en evidencia a una defensa del Atlético que lo pasa muy mal a balón parado. Qué lástima que el Levante no perdiera mucho antes la vergüenza.

Hubo errores individuales en los goles del equipo rojiblanco y también hubo jugadores importantes, como Arriaga y Etta Eyong, que estuvieron bastantes ausentes, cuestiones que el Levante no se puede esta temporada permitir. En función de los resultados de hoy podría el equipo caer en puestos de descenso. No hay que perder el ánimo porque la Liga para el Levante se le puede hacer eterna si cunde el nerviosismo. De momento, tras el parón, viene el morbo de ver quién puede más en el derbi de Mestalla. El derbi de la angustia.