David Hancko remata ante Etta Eyon. REUTERS

El Levante llegará al derbi tan angustiado como el Valencia

Calero se olvida de la ambición de Paco López y Lisci pese a que en los últimos minutos queda en evidencia la fragilidad de la defensa rojiblanca

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Sábado, 8 de noviembre 2025, 21:20

Dos triunfos en el Metropolitano y dos empates en casa. Esos eran los precedentes del Levante contra el Atlético de Madrid, una estadística interesante que ... al final no sirvió para nada. A Julián Calero parece que se le olvidó la reciente historia y tiró de manual propio. Aventurarse a decir que era un partido para que el equipo granota no se marchara de vacío es seguramente un tanto ingenuo, pero al menos hay que intentarlo. El Atlético –que sólo había cedido un empate en los seis partidos de casa– está en la misma planta que Real Madrid y Barcelona, y contra los tres grandes el Levante ha hincado la rodilla. Eso sí, con algunos elogios que tampoco aportan nada. Aquí hacen falta menos palmaditas en la espalda y más puntos. El calendario ha sido excesivamente contundente con los levantinistas, que no dan pie con bola en Orriols y son el anfitrión más generoso de toda Primera (1 punto como locales en cinco encuentros).

