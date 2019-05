«El Levante llega mejor y tiene más experiencia que el Girona en situaciones límite» Jordi Xumetra, durante un partido entre el Levante y el Villarreal en 2014. / EFE/JUAN CARLOS CÁRDENAS «No podré ir a Montilivi porque juego a la misma hora con el Olot. A ver si van mis dos hijos y cada uno se pone la camiseta de un equipo», afirma Jordi Xumetra Exfutbolista del Levante y del Girona ALBERTO MARTÍNEZ VALENCIA. Miércoles, 8 mayo 2019, 00:19

A sus 33 años, se toma el fútbol de otra forma. Desde 2017, Jordi Xumetra defiende los colores del Olot en Segunda B. El atacante de L'Estartit, con pasado en el Levante y en el Girona, no podrá ver en directo el duelo que disputarán ambos equipos el domingo. A la misma hora, estará jugando un partido en Teruel. Sus hijos se lo contarán.

-¿Cómo ve el crucial partido?

-Creo que el Levante llega mejor. El Girona, después de una dinámica muy mala, ganó hace dos semanas en casa echándole carácter, el espíritu gerundense como se dice. Sacó el partido contra el Sevilla no por juego, sino a base de mucha intensidad y con la afición volcada. Es una final para los dos. Tienen la suerte de que también está el Valladolid metido, pero al Girona no le vale otra cosa que no sea ganar.

-¿En qué momento llega cada uno?

-El Levante llega mejor a este tramo final de la temporada. Es un equipo que está acostumbrado a estar en situaciones límite o pelear por la permanencia. El Levante tiene más experiencia y está más rodado en este sentido. Y el Girona llevaba toda la temporada en media tabla, ganando partidos como en el Bernabéu, y ahora se ha encontrado en descenso. Ahora es cosa de los entrenadores gestionar el grupo. Veo más favorito al Levante sabiendo su experiencia para manejar estas situaciones, que tiene tres puntos de ventaja y cómo llega al partido. Es un partido de cara o cruz para el Girona. El Levante, si gana, certifica la salvación y no tendría que esperar al choque con el Atlético.

-¿Qué le parecen los estilos de Paco López y Eusebio Sacristrán?

-Los veo diferentes. El Levante tiene mucho dinamismo en el centro del campo, mucho fútbol con los tres de dentro, y arriba tiene mucha velocidad y mucho gol. Los partidos del Levante son muy de área a área, de locura, de contraataque, y el Girona intenta contenerlos y tener más el control del balón y del partido en el medio y que pasen pocas cosas. Creo que son opuestos los estilos.

-¿Los sigue muy de cerca?

-Cuando puedo, me gusta ver a los dos equipos. El Levante me gusta mucho por el atrevimiento que tienen todos los futbolistas, que siempre van a buscar el gol, y por la verticalidad que tienen. Y el Girona, por cercanía. Me gusta que a los dos les vaya bien y espero que se salven.

-Militó en el Levante entre 2013 y 2016, viviendo un descenso. ¿En batallas así, a qué hay que aferrarse?

-En esos momentos está la personalidad de cada jugador dentro del campo. Hay mucha presión. Hay que pedirle a los jugadores que lo intenten, que se atrevan y que la presión no les supere. Puede pasar cualquier cosa y no tienen que dejar de intentarlo.

-¿Cómo recuerda su paso por ambos clubes?

-Girona es mi casa. Allí jugué cuatro años y tuve dos ascensos, de Tercera a Segunda B y de Segunda B a Segunda, y fue muy bonito. Había un grupo humano de jugadores y técnicos muy agradable. Y en el Levante también. Me llevo muy buenos recuerdos de la gente del club, la directiva, los técnicos, los futbolistas... En los dos sitios me han tratado muy bien.

-¿Cuál fue su mejor momento en el Levante?

-En el Levante me quedo con la primera vuelta que hicimos en la temporada 2013-14. Fue muy buena.

-¿Cómo vive el fútbol ahora?

-No hay tanta presión. Van 1.000 personas al campo. Estaba acostumbrado a que mínimo había 10.000. He bajado una o dos marchas y ya me lo tomo de otra manera. Ya veo el fútbol profesional desde la distancia. Mi idea es seguir compitiendo, todavía me encuentro bien. Mientras vaya disfrutando del día a día, intentaré seguir luchando y dando guerra.

-No podrá estar en la grada de Montilivi el domingo.

-No. Jugamos en Teruel a la misma hora y es imposible. Me enteraré luego. Seguramente irá una representación mía, que serán mis dos hijos, a animar a los dos equipos. A ver si uno se pone la camiseta del Girona y otro la del Levante. Estaría bien.