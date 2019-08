El Levante ganará tres millones por Camarasa si el Palace se mantiene en la Premier M. MORERA Sábado, 3 agosto 2019, 23:41

valencia. Aunque el canterano Víctor Camarasa abandonó el Levante hace más de dos años, el club granota todavía sacará beneficio económico por él. El Real Betis, club que hasta ahora mantenía el 80 % de los derechos del futbolista, ha llegado a un acuerdo con el británico Crystal Palace, para la cesión del mediocampista por 1,5 millones y una opción de compra obligatoria de 13,5 millones en caso de que consigan mantenerse en la Premier League. La entidad dirigida por Quico Catalán, mantuvo el 20% de los derechos del jugador de Meliana cuando firmó su traspaso al club andaluz. Gracias a ello, se llevará un montante de 300.000 euros por su cesión y 2,7 más si los chicos de Roy Hodgson mantienen la categoría. Si la operación fructifica, el Levante conseguiría un total de 3 millones de euros, a los que hay que sumar los 7 que se embolsó por su traspaso al equipo verdiblanco.

El mediocampista valenciano fue uno de los futbolistas más destacados durante su paso por las categorías inferiores de España, donde muchos lo llegaron a comparar con Busquets. En el Levante era señalado como uno de los canteranos más prometedores y el principal candidato a sustituir a Iborra como ancla en el centro del campo, aunque son perfiles muy diferentes. Pese a ello, Camarasa decidió poner rumbo a Sevilla, para trabajar bajo las órdenes de Setién durante la campaña 17/18. Sin embargo, no logró hacerse con la titularidad y sólo disputó 26 compromisos entre La Liga y la Copa del Rey. Durante la segunda temporada, sabedor de que no iba a contar con muchos minutos, optó por poner rumbo al recién ascendido Cardiff City donde tuvo un papel relevante, pese a no conseguir la salvación. Camarasa regresó este verano a Heliópolis, para ponerse a las órdenes de Rubi, aunque la intención de los béticos siempre fue buscar una salida al futbolista.