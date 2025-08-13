El Levante Femenino ficha a una jugadora del PSG

José Martí Valencia Miércoles, 13 de agosto 2025, 10:51 Comenta Compartir

El Levante Femenino continúa reforzando su plantilla de cara a la temporada 2025/2026 y anuncia la incorporación de la defensa francesa Eden Le Guilly, que llega al conjunto granota en calidad de cedida por el Paris Saint-Germain por una temporada. A su llegada, Le Guilly se ha mostrado emocionada por esta oportunidad: «Firmé por el Levante porque querá jugar en la liga española». Además, se ha alegrado al conocer las instalaciones deportivas de uno de los clubes históricos del fútbol femenino: «El Levante tiene una gran infraestructura, estoy deseando conocer a los fans».

Con tan solo 19 años, Le Guilly es una de las jóvenes promesas del fútbol francés. Nacida en Montfermeil, se formó en las categorías inferiores del PSG, club con el que firmó su primer contrato profesional y debutó con el primer equipo en septiembre de 2024. Posteriormente, fue cedida al Le Havre, donde disputó toda la temporada 2024/2025 y acumuló minutos. Internacional con la selección francesa sub-23, la defensora destaca por su proyección y solidez en la zaga. Su llegada se suma a los recientes fichajes del Levante: Gema Soliveres, Laura Coronado, Paulina Ali, Zipporah Agama, Carol Marín, Sintia Cabezas y Dolores Silva.