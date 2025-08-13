Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Reabre la última de las 18 carreteras autonómicas afectadas por la dana
Carel del fichaje Eden Le Guilly LUD

El Levante Femenino ficha a una jugadora del PSG

Eden Le Guilly, canterana del conjunto parisino, llega a Buñol cedida para reforzar la defensa

José Martí

Valencia

Miércoles, 13 de agosto 2025, 10:51

El Levante Femenino continúa reforzando su plantilla de cara a la temporada 2025/2026 y anuncia la incorporación de la defensa francesa Eden Le Guilly, que llega al conjunto granota en calidad de cedida por el Paris Saint-Germain por una temporada. A su llegada, Le Guilly se ha mostrado emocionada por esta oportunidad: «Firmé por el Levante porque querá jugar en la liga española». Además, se ha alegrado al conocer las instalaciones deportivas de uno de los clubes históricos del fútbol femenino: «El Levante tiene una gran infraestructura, estoy deseando conocer a los fans».

Con tan solo 19 años, Le Guilly es una de las jóvenes promesas del fútbol francés. Nacida en Montfermeil, se formó en las categorías inferiores del PSG, club con el que firmó su primer contrato profesional y debutó con el primer equipo en septiembre de 2024. Posteriormente, fue cedida al Le Havre, donde disputó toda la temporada 2024/2025 y acumuló minutos. Internacional con la selección francesa sub-23, la defensora destaca por su proyección y solidez en la zaga. Su llegada se suma a los recientes fichajes del Levante: Gema Soliveres, Laura Coronado, Paulina Ali, Zipporah Agama, Carol Marín, Sintia Cabezas y Dolores Silva.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una niña de seis años muere tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia
  2. 2 El nuevo centro comercial de Valencia, que será el más grande de España, cambia de manos
  3. 3 A prisión por violar a una turista en Valencia mientras sus amigos se ríen y la graban
  4. 4 Varapalo para Carlos Soler en su regreso al PSG
  5. 5

    Cuatro jóvenes que veranean en el Mareny Blau y sus mejores planes: «Conocemos cada esquina»
  6. 6 Un joven herido al ser arrollado su patinete en un paso de peatones de Valencia
  7. 7 Aemet mantiene un doble aviso amarillo por calor este miércoles en la Comunitat, prevé más tormentas y señala las zonas donde caerán
  8. 8 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria
  9. 9 Cierran al baño cuatro playas de Oliva por contaminación fecal
  10. 10 El nuevo centro comercial de Valencia, que será el más grande de España, cambia de manos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Levante Femenino ficha a una jugadora del PSG

El Levante Femenino ficha a una jugadora del PSG