El Levante femenino abre el Ciutat de Valencia para recibir al todopoderoso Barça

Esta domingo a partir de las 18:00 horas, el estadio del Levante UD volverá a ser testigo de otro partido de su equipo ... femenino. El segundo de la temporada, tras la dolorosa derrota el pasado mes contra el Costa Adeje Tenerife cuando se alcanzaba el tiempo de descuento. En esta ocasión, será el Barcelona quien visite Orriols, uno de los mejores equipos del mundo al tener jugadoras como Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, ambas con Balones de Oro, más otro amplio repertorio de las que se proclamaron campeonas del mundo en 2023.

Un duelo de dinámicas opuestas. El Levante, con apenas dos puntos tras once jornadas consumadas. En el farolillo rojo, con merecimientos, y a siete puntos de la salvación. El Barça, líder indiscutible. Ha ganado todo, a excepción del tropiezo sorprendente en Zubieta, en el que además puso fin a una racha histórica de casi cinco temporadas marcando en cada partido.

Aunque parezca misión casi imposible, el año pasado el Levante ya consiguió un triunfo contra el conjunto culé. Ahora, en una coyuntura aún peor, el entrenador Andrés París trata de resucitar a las granotas. «Cada partido se hacen más cosas bien», proclamó la capitana Alharilla durante la previa.