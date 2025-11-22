Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional de hoy sábado deja el primer premio en tres municipios de la Comunitat y otras ocho localidades
Las jugadoras del Levante femenino celebran un gol. Adolfo Benetó

El Levante femenino abre el Ciutat de Valencia para recibir al todopoderoso Barça

Este domingo a partir de las 18:00 horas el conjunto granota tratará de repetir la sorpresa del año pasado y conseguir así la primera victoria de la temporada en Liga F

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Sábado, 22 de noviembre 2025, 16:08

Comenta

Esta domingo a partir de las 18:00 horas, el estadio del Levante UD volverá a ser testigo de otro partido de su equipo ... femenino. El segundo de la temporada, tras la dolorosa derrota el pasado mes contra el Costa Adeje Tenerife cuando se alcanzaba el tiempo de descuento. En esta ocasión, será el Barcelona quien visite Orriols, uno de los mejores equipos del mundo al tener jugadoras como Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, ambas con Balones de Oro, más otro amplio repertorio de las que se proclamaron campeonas del mundo en 2023.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sanidad clausura una clínica dental tras la muerte de una niña y la hospitalización de otra en Alzira
  2. 2

    La dentista que atendió a la niña fallecida: «Se fue de aquí perfectamente, se empezó a encontrar mal después»
  3. 3 Cajas de Navidad bajo sospecha en San Antonio de Benagéber
  4. 4 Seis planes gratuitos para hacer este fin de semana en Valencia
  5. 5 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa
  6. 6 AUDIO | La conversación clave para el envío del Es Alert: «¿Ese lo apruebo? Te oigo mal»
  7. 7

    Valencia enciende las luces de la Navidad
  8. 8

    El dueño del Ventorro: «Mazón y Vilaplana se fueron entre las 18.30 y las 19 horas. Creo que ya no había más clientes»
  9. 9 Dos accidentes colapsan el tráfico en Valencia en el by-pass y la V-21: más de 30 kilómetros
  10. 10

    El drenaje de moda que triunfa entre las valencianas más reconocidas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Levante femenino abre el Ciutat de Valencia para recibir al todopoderoso Barça

El Levante femenino abre el Ciutat de Valencia para recibir al todopoderoso Barça