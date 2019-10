El Levante fantasea con tumbar al Sevilla y sufre con la amigdalitis de Campaña El organizador granota, que se retiró con molestias en Butarque, será duda hasta última hora para el encuentro del Sánchez Pizjuán JAVIER GASCÓ Viernes, 18 octubre 2019, 23:54

Después de tener un papel fundamental en la primera victoria levantinista fuera de casa con un auténtico golazo de libre directo, Campaña se tuvo que retirar en el minuto 64 debido a unas molestias musculares. Sin embargo, su presencia en la primera sesión posterior al duelo de Butarque alivió los ánimos de la parroquia de Orriols, y de Paco López, que ya contaba con Campaña para la siempre complicada visita al Sánchez Pizjuán.

«Algún día me gustaría volver. No conozco a ningún canterano del Sevilla que se haya ido y que diga que no le gustaría regresar. El Sevilla siempre fue mi casa», declaraba Campaña hace un par de días en una entrevista para el periódico ABC de la capital andaluza. Sin embargo, esta semana será duda hasta el último momento debido a un proceso de amigdalitis.

El andaluz tendrá que esperar para ver cómo evoluciona su cuerpo después de pasar una mala noche en la que el médico tuvo que desplazarse hasta la vivienda del futbolista granota, según confirmó Paco López en rueda de prensa.

Campaña es uno de los pilares del centro del campo azulgrana. Los 694 minutos disputados, que lo convierten en el segundo futbolista que más ha jugado sólo por detrás de Aitor, lo corroboran. El fútbol del Levante pasa por el mediocentro sevillano y su ausencia en la penúltima práctica del Levante antes del duelo ante el Sevilla encendió las alarmas en el entorno del club.

El técnico de Silla sabe que la figura de Campaña es fundamental para el funcionamiento del equipo, por lo que todavía no quiso descartar al jugador y confió en una milagrosa recuperación que le permita entrar en la convocatoria: «Es duda para el domingo, pero vamos a ver como evoluciona hasta el partido».

El exsevillista hará todo lo posible para llegar a tiempo de reencontrarse con la que fue su afición. El Pizjuán fue el primer estadio en el que el centrocampista del Levante tuvo sus primeros minutos en Primera División, con tan solo 18 años, por lo que en la misma entrevista en la que afirmó que le gustaría volver algún día, también se mostró muy ilusionado de jugar de nuevo en la que fue su casa: «Va a ser muy especial jugar en el Sánchez Pizjuán, con la gente del Sevilla».

Las ganas de volver a Sevilla de Campaña se entremezclan con la sed de venganza que el levantinismo tiene de cara al partido de mañana debido a las dos goleadas que endosó el conjunto andaluz al club granota la temporada pasada. Un 2-6 en el Ciutat de València y un 5-0 en el Sánchez Pizjuán dejaron muy tocada a una plantilla del Levante en la que Campaña demostró porqué es uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla.

El arranque de temporada ha dejado en el Ciutat una sensación similar. El sevillano es indispensable en el esquema de Paco López, ya sea 4-4-2 o 4-3-3. Sin embargo, el futbolista de 26 años todavía no ha encontrado su mejor nivel de juego. Aunque después de su actuación en Butarque, y si la salud se lo permite, Campaña tiene todas las opciones de volver a ser el baluarte de un Levante que buscará sacar un resultado más positivo al del pasado curso en Sevilla.

Para ello, el técnico de Silla recuperó a jugadores importantes como Bardhi y Postigo, que llegan de una lesión. Sin embargo, Paco López tendrá que aguantar hasta el último momento para ver si puede contar con Roger y Campaña y así reeditar el triunfo conseguido ante el Leganés.