El Levante emprende una reforma de la Tenda Granota

El Levante UD continúa con el proceso de remodelación de sus distintas instalaciones. Tiempo atrás fue la reubicación de la sala de prensa del ... estadio con el objetivo de sacar más beneficios por vending mediante experiencias VIP, también se estrenó la nueva Sala Fenollosa en el segundo piso de oficinas para poder albergar distintos actos institucionales y ahora es la Tenda Granota la que se somete a un lavado de imagen.

El club ha anunciado este viernes que el actual espacio de la tienda ubicada en el Ciutat de Valencia permanecerá cerrada durante las próximas semanas, ya que se va a someter a una serie de reformas. La intención es llevar a cabo una reestructuración con tal de disfrutar de un entorno más accesible y atractivo, con una mejor disposición de los artículos y un servicio más ágil y cercano.

Será durante el 3 y 4 de noviembre cuando la Tenda Granota permanezca totalmente cerrada de cara a la venta al público. A partir de entonces, el Levante habilitará un punto de venta provisional junto a la ubicación actual, que se prevé que permanezca durante las próximas tres semanas. Se espera para entonces ya tener accesible esta remodelada tienda.

De esta forma, desde el Levante se sigue llevando a cabo un modelo para potenciar el merchandising de sus productos. Si hace aproximadamente año y medio se decidía clausurar el pequeño stand habilitado de la calle Colón, en plena zona céntrica de Valencia y al no obtener los beneficios estimado, así como el dar más posibilidades de compra mediante la tienda online, ahora se efectúa este proyecto para dotar de más facilidades al aficionado levantinista.