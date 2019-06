El Levante echa el ojo a Kang In Kang In trata de superar al senegalés Cavin Diagne. / efe Los agentes del coreano se citan con el Valencia para saber los planes de futuro | Marcelino y Alemany son partidarios de que el joven atacante coja experiencia en un equipo que le garantice minutos de juego R. D. VALENCIA. Viernes, 14 junio 2019, 00:43

A Kang In todo le sonríe y sólo hay una cuestión que le puede hacer torcer el gesto. Una de las estrellas del Mundial sub-20 y que mañana se juega precisamente el título ante Ucrania no tiene claro nada claro que Marcelino le vaya a dar más minutos que ésta la próxima temporada. Esa situación, reconocida incluso por el propio internacional coreano, ha hecho que sus agentes, el club y varios equipos se hayan puesto en marcha para ver por dónde puede transcurrir el verano en lo que a su futuro se refiere.

Justo ayer, cuando se supo que el Levante vería con buenos ojos la cesión del joven atacante, la Cope apuntaba que sus agentes se reunían con los responsables valencianistas precisamente para tratar de conocer qué planes hay sobre el futbolista. El Valencia en este sentido lo tiene bastante claro y así ya lo apuntó Mateo Alemany hace algunas semanas: Kang In es un valor en clara progresión pero lo mejor es que vaya cogiendo experiencia en otro club.

Ahí es cuando se ha podido posicionar, por ejemplo, el Levante y también otros clubes. A favor los azulgrana tienen el hecho del estilo de juego por el que apuesta siempre Paco López, un equipo al que le gusta el buen trato del balón y siempre con vocación ofensiva. Kang In, a sus 18 años, no tendría que moverse de casa (su familia vive en Valencia con él) y eso favorecería todavía más su adaptación a un nuevo vestuario. Por Kang In han preguntado otros equipos pero el Valencia quiere ir con prudencia respecto a qué hacer con él para acertar en la elección de destino.

Longoria, interesado en el extremo Amadou Sagna, internacional sub-20 por la selección de Senegal

Contra Kang In jugó en la selección de Senegal Amadou Sagna, un extremo izquierdo de 20 años de quien se apunta que está en la agenda de Pablo Longoria, hasta el punto de que podría incluso haber recibido una oferta de traspaso cercana a los 300.000 euros.