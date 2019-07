«El Levante tiene que ser un club vendedor, no de grandes gastos» Félix Carballo, en Valencia. / paula murillo Félix Carvallo Exjugador del LevanteTras una larga carrera en el fútbol español, el extremeño disfruta ahora de su nueva vida en Oriente Medio con la dirección de la academia del Al Ahli de Catar JAVIER GASCÓ VALENCIA. Lunes, 15 julio 2019, 00:35

El 5 de junio de 2004 Félix Carvallo se convertía en uno de los héroes del ascenso del Levante a la máxima categoría del fútbol español. Lo vivido aquella temporada todavía emociona a un hombre que quince años más tarde está viviendo la aventura más tropical de su vida en el mundo del fútbol.

-¿Cómo es su nueva vida en Catar?

-Actualmente, dirijo la academia del Al Ahli, el club donde jugó Pep Guardiola sus dos últimos años de futbolista, que es el más viejo de Catar, pero también tengo la responsabilidad de una especie de consejero o director deportivo.

-¿En qué consiste su trabajo exactamente?

-Yo trato de ayudarles un poco en el desarrollo del fútbol allí en Catar. La manera de fichar es a través del gobierno. Las academias solicitan a un entrenador o a un técnico y pasan la propuesta al Ministerio de Deporte y Cultura, que ya decide. No es el mismo papel de director deportivo que hay en España.

-¿Está solo o hay más españoles?

-Somos muchos españoles. Cuando yo fui para allá tenía cuatro chicos españoles. El año pasado teníamos a Caparrós en el primer equipo y ahora está Rubén de la Barrera.

-¿Cómo es el fútbol allí?

-El fútbol allí es como una moda. Es difícil porque el tema competición se lo tienes que implantar. Ellos no compiten porque han ganado desde que han nacido.

-¿Se nota esa riqueza en el fútbol?

-Se empieza a ver ese dinero en el fútbol. Pero el dinero no sale de los clubes, sale del gobierno. Han dado una nueva oleada al mundo árabe de lo que significa el deporte, gracias, en parte, a proyectos como la Academia Aspire.

-¿Qué es la Academia Aspire?

-Se trata de una academia donde los mejores deportistas de todas las especialidades permanecen internos y adaptan sus estudios al deporte. Iván Bravo es el que dirige y tiene varios clubes que pertenecen a Catar. Si los chicos tienen potencial, los envían fuera a alguno de sus clubes.

-¿Ha notado algún cambio en de cara al próximo mundial de 2022?

-Se está haciendo un muy buen trabajo. Más después del año pasado, tras ganar la copa Asia con la generación de oro, como les llaman allí. Eso hace 4/5 años, cuando yo llegué allí era inimaginable. Les toca es organizar un Mundial que va a ser un éxito.

-Pero, ¿el fútbol se sigue al igual que en España?

-Ellos ven todo el fútbol a nivel mundial. Por el Zoco en Catar vas paseando y hay pantallas de televisión, la gente fumando shisha y viendo el fútbol. Ven mucho la liga. Pasión por el fútbol español.

-Entonces, ¿sigue al Levante desde la distancia?

-Sí. Estoy disfrutando de un Levante en Primera División, un Levante saneado, que ha conseguido una masa social importante y que deseo y espero como levantinista que se mantenga muchos años en Primera División.

-¿Qué le parecen las últimas novedades del mundo granota?

-La última hora me ha sorprendido muchísimo, la destitución de Tito y la forma en la que se le ha tratado, por ejemplo. Creo que no se ha sido justo con él. No llego a entender que a una persona que cumpla con los objetivos se le trate de la manera como se le trató a Tito, un poco irrespetuosa.

-Hace poco se buscaba un director deportivo, ¿alguien se puso en contacto con usted desde el club?

-No, nadie se ha puesto en contacto conmigo para nada. Yo siempre he dicho que solo saldría de Catar para trabajar en dos sitios, mis dos clubs del alma: el Levante y el Extremadura.

-¿Con qué recuerdo se queda de esa etapa en el Levante?

- Lo que viví en Valencia el año del ascenso de Manolo fue increíble. Ir por el Cabanyal y que la gente muy mayor te agradezca el ascenso a mí me emociona mucho.

-¿Cuál cree que fue la clave?

-Yo creo que en el campo éramos una familia, pero también es importante el pasado y lo que había detrás. Villarroel hizo muchas cosas mal, pero también es verdad que él apostó con su dinero por un Levante. La gente se ha quedado con la parte mala de Villarroel y no se ha quedado con lo que Villarroel hizo por este Levante.

-Por el contrario, ¿cuál fue su peor momento en el club?

-Recuerdo mi salida. Fue un momento muy triste. Yo me sentía vacío en mi vida. Entré en depresión y pedí ayuda al propio Levante. Al año siguiente me contrataron para entrenar al femenino y disfrute una barbaridad.

-Fue el último en conseguir un título con el femenino, ¿cómo lo ve actualmente?

- Yo creo que puede volver a ser lo que fue, pero habría que hacer un trabajo muy grande. La historia siempre pesa, pero para eso el Levante debería apostar bien abajo.

-Precisamente la academia es una de las cuestiones sobre la que le quería preguntar.

-El Levante a día de hoy es capaz de competir con el Valencia en las categorías inferiores. Se está desaprovechando el trabajo que se hace abajo, a la hora de llegar al primer equipo. Más que nada por intereses económicos y directrices de lo que es la secretaría técnica. No existe un modelo preestablecido. Lo que se debería hacer es unificar y crear una marca Levante.

- Entonces, ¿qué opina del excesivo gasto de dinero en fichajes?

-Creo que el Levante no es un club que pueda hacer grandes gastos. El Levante tiene que ser un club vendedor. Yo creo que no puede seguir compitiendo en Primera División con esa filosofía.

-Como director deportivo, ¿se traería a algún jugador del Al-Ahli para el Levante?

- Claro. Aquellos jugadores que vinieron el año pasado a la Liga impuestos por un tema económico yo creo que no conducía a nada. Creo que en Catar hay chicos que pueden competir en la Liga española.