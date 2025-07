El Levante cierra su campaña de abonados este viernes

Con más de 19.500 abonados podría cerrar el Levante la campaña de abonados que concluye este viernes 11 de julio a las 18:30 ... horas. Ya sea por renovaciones o por nuevas altas, los granotas van a conseguir una masa social tremenda para apoyar a su equipo esta temporada y con el objetivo de intentar mantenerse en Primera División. Además, a partir del lunes 14 de julio y hasta el 29 de julio —y también del 18 al 22 de agosto— las taquillas del Estadio Ciutat de Valencia estarán abiertas de 9:30 a 17:00 horas para resolver posibles incidencias o facilitar la recogida de abonos. Importantísimo el hecho de que hoy no podrán gestionar nuevas altas quienes no estaban en la lista de espera.

La práctica totalidad de los abonados ha renovado su pase, y el ritmo de altas, tanto presenciales como online, ha sido muy alto, con más de 10.000 personas que han gestionado su abono por vía digital. El Levante atenderá las peticiones de los niños y niñas nacidos en el año 2020 (5 años de edad) con familiares directos abonados (de primera y segunda consanguinidad) para que puedan contar con su abono. La gestión la podrán realizar a partir de lunes.

Personas inscritas en la lista que no han podido contar con su abono. Esta nueva figura está dirigida especialmente a todas aquellas personas que se inscribieron en la lista de espera y no han podido conseguir su abono debido al límite de plazas disponibles. El Levante les permitirá acceder al carnet de simpatizante por los 40 euros que ya abonaron, aunque el precio oficial será de 50 euros. Aquellos que prefieran no adherirse a esta opción podrán solicitar el reembolso íntegro de esa cantidad. Las personas afectadas recibirán en breve una comunicación personalizada con todos los detalles. Además, más de 3.000 abonados han solicitado el abono coleccionista, una edición especial conmemorativa. El club dará todos los detalles en breve cuando este disponible. Además, las ventas para el primer partido de LaLiga no estarán disponible hasta finales de julio.