Levante UD - Celta de Vigo: horario, TV, fecha, alineaciones probables, dónde y cómo ver online y en vivo La Liga EA Sports

Los jugadores del Levante celebran el gol de Etta Eyong en Son Moix.

Mario Lahoz Valencia Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:04

El Levante afronta la undécima jornada de liga con el objetivo de regresar a la senda de la victoria. El conjunto granota encadena dos encuentros sin ganar y continuar con esta racha puede suponer que acabe la jornada en puestos de descenso.

Este jueves, el equipo dirigido por Julián Calero superó con muchas dificultades el primer envite de la Copa del Rey ante el Orihuela. Los alicantinos consiguieron empatar el encuentro en los instantes finales del tiempo reglamentario, pero un gol de Carlos Espí en el minuto 92 puso el 3-4 definitivo en el marcador.

El Celta también tuvo que sudar para batir al Puerto de Vega, un equipo que milita en la sexta categoría del fútbol español y que solo encajó dos tantos, uno de ellos desde la pena máxima.

EL conjunto celeste viaja hasta el Ciutat de Valencia un punto por encima del Levante en la clasificación. La tardía remontada en El Sadar otorgó un impulso a los de Giráldez para sumar la primera victoria del curso y salir de la zona peligrosa de la tabla.

Julián Calero pierde para la cita a Pablo Martínez, lesionado ante el Orihuela. El centrocampista completa una lista de bajas formada por Iván Romero, Pampín y Primo. Por su parte, el Celta no podrá contar con Swedberg, Javi Rueda y Javi Rodríguez, que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones.

En los últimas nueve visitas de los gallegos, han conseguido seis victorias y dos empates. Desde la última victoria granota en 2019, el Levante se debe remontar hasta el 2010 para saber lo que es ganar al Celta como local.

Horario y donde ver el partido por TV

EL Levante UD recibe al Celta de Vigo este domingo 2 de noviembre en el partido correspondiente a la jornada 11 de La Liga EA Sports. El choque se disputará a las 14:00 horas en el Ciutat de Valencia. Puedes disfrutar del partido en directo por televisión a través de DAZN. Además, también puedes seguir el minuto a minuto desde la web de LAS PROVINCIAS.

Alineaciones probables

- Levante UD: Ryan - Toljan - Elgezabal - Maturro - Manu Sánchez - Unai Vencedor - Kervin Arriaga- Carlos Álvarez- Brugui - Etta Eyong - Koyalipou.

- Celta de Vigo: Radu - Carreira - Manu Fernández - Starfelt - Marcos Alonso - Mingueza - Ilaix Moriba - Hugo Sotelo o Fran Beltrán - Ferran Jutglà - Iago Aspas o Durán - Borja Iglesias.

Horario del resto de partidos de la jornada 11

- Getafe CF - Girona FC. (Viernes 31. 21:00 horas).

- Villarreal CF - Rayo Vallecano. (Sábado 1. 14:00h).

- Atlético de Madrid - Sevilla FC. (Sábado 1. 16:15h).

- Real Sociedad - Athletic Club. (Sábado 1. 18:30h).

- Real Madrid - Valencia CF. (Sábado 1. 21:00h).

- Deportivo Alavés - RCD Espanyol. (Domingo 2. 16:15h).

- FC Barcelona - Elche CF. (Domingo 2. 18:30h).

- Real Betis - RCD Mallorca. (Domingo 2. 21:00h).

- Real Oviedo - CA Osasuna. (Lunes 3. 21:00h).