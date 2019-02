El Levante apela a la unidad para no activar las alarmas Los futbolistas del Levante hacen piña en el entrenamiento de ayer en el Ciutat. / benetó/lud El equipo granota pone a prueba ante el Celta, rival directo, su mala racha y los problemas internos Boateng se despide de sus compañeros y ultima el traspaso a China, mientras Paco López recupera a Campaña y Rochina JOSÉ MOLINS Sábado, 16 febrero 2019, 00:55

vigo. Los últimos acontecimientos han dañado al vestuario granota, que parece que salta de problema en problema en este mes de febrero. La controvertida situación de Jason y la dramática de Toño, sumadas a las importantes bajas que había, dejaron un panorama desolador el pasado lunes en Vitoria. Por eso hoy el Levante necesita cambiar drásticamente esa imagen y volver a sumar puntos. El equipo apela a la unidad como principal arma para recuperar sus valores este mediodía en Vigo y así evitar que se enciendan las alarmas en la clasificación.

Con sólo cuatro puntos sobre el descenso, los valencianos se miden a un rival directo que les puede meter en un serio problema, pero ante el que darían un salto importantísimo en caso de ganar al Celta. El conjunto azulgrana ha perdido su virtud más preciada esta temporada, la eficacia en ataque, y lleva ya tres partidos seguidos sin marcar ningún gol, en los que sólo ha sumado un punto de los últimos nueve. Ni siquiera dispararon a puerta en la pasada jornada, algo que no puede ocurrir hoy si los granotas quieren traerse algo positivo de tierras gallegas.

Esta semana unos aficionados colocaron unas pancartas llamando «traidor» a Jason por su acuerdo con el Valencia, pero el gallego ha viajado a Vigo y, tal y como ocurrió en Mendizorroza, lo normal es que sea titular. Mientras tanto, en el vestuario siguen incrédulos con la situación de Toño, que continúa encarcelado en Teruel a la espera de una decisión del juez, lo que sin duda hace mella en la moral del grupo. Ayer fue día festivo en la ciudad aragonesa, y por tanto el futbolista seguirá en prisión seguro hasta el próximo lunes, tras la petición del abogado de una fianza. A través del letrado, el vestuario le ha mandado ánimos en esta difícil situación. Y la otra ausencia destacada es la de Boateng. Ayer el ghanés se despidió de todos sus compañeros en el Ciutat, recogió sus pertenencias y con el acuerdo total ya cerrado entre los clubes, sólo falta el anuncio oficial de su traspaso a China a cambio de 11 millones de euros.

Tras el fracaso de Vitoria, el técnico volverá a apostar por el sistema 3-5-2

Toda esta situación crea inestabilidad, pero a Paco López no le gusta cómo se está viviendo en el entorno granota. «Mentalmente el equipo está bien, no estamos en una situación dramática ni límite, pero en el entorno se está generando esto, como si la hubiera. Esta semana pasada se anticipaba que si íbamos a perder contra el Alavés, el Celta, el Madrid... y eso genera emociones negativas, ansiedad, nerviosismo, miedo. Puestos a anticipar, por qué no decimos 'y si ganamos al Celta', que entonces nos ponemos con 30 puntos», manifestó, y lo definió como «un ambiente de negatividad» ante el que deben recuperar sus señas de «valentía y ser atrevidos», expresó.

Con todo ello, el vestuario se encuentra descolocado, pero en esta ocasión sí estará la estrella del equipo. Paco López recibe con los brazos abiertos el regreso de Campaña, cuya baja en Vitoria provocó un cambio de sistema que hizo naufragar a los granotas. Con el sevillano sobre el campo el Levante siempre es otro, y hoy se aferran a su calidad para cambiar el rumbo y alejarse del peligro.

La recuperación de sus piezas básicas, ya que además del sevillano también está disponible Rochina, permite que el técnico vuelva a poder confiar en su sistema 3-5-2 habitual, tras cambiarlo en Vitoria por obligación. Los dos volverán a la medular de gala junto a Bardhi, pero las dudas se centran en los costados. Polémica al margen, el momento de forma de Jason no es el mejor, y eso le abre la puerta a una suplencia que sería cubierta por Coke en el carril derecho, mientras que el otro interrogante está en la presencia de Luna por la izquierda, con la opción de que sea Moses Simon el que ocupe esa banda. En la defensa, Cabaco y Postigo son baja, y Chema puede volver directo al once inicial.

Durante la semana en Vigo se ha generado un clima de tensión contra los árbitros por la expulsión de Maxi Gómez, que hoy será baja. Una circunstancia que Paco López espera que no les pase factura: «No hemos sido muy beneficiados esta temporada, pero voy a ser defensor de los colegiados. No le va a afectar al árbitro todo lo que se ha generado esta semana desde Vigo». Los celestes, que han recuperado a Iago Aspas, aunque, igual que Hugo Mallo, tiene molestias y pueden no ser titulares, sólo han ganado un partido de los últimos ocho, pero le tienen muy tomada la medida al Levante.