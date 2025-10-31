Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Rey deja a Juan Carlos I fuera de los actos por los 50 años de la Monarquía
Pablo Martínez durante el último partido en Liga del Levante. EFE

Una lesión de tobillo condiciona a Pablo Martínez

El centrocampista del Levante permanecerá de baja más de un mes al sufrir un percance más grave de lo esperado en el partido de Copa del Rey

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 15:32

Comenta

Contratiempo más serio de lo inicialmente previsto por parte de uno de los actuales capitanes del Levante UD. Porque Pablo Martínez tiene afectado el ... tobillo. No se trata de una lesión habitual y las caras de preocupación del jugador madrileño sobre el césped de Los Arcos, del que se retiraba sin poder mantener el pie de apoyo, ya presagiaban algo grave.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una joven tras caer su coche al agua en el puerto de Gandia
  2. 2 Hospitalizado un hombre tras prenderse fuego en plena calle en Aldaia
  3. 3 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  4. 4 Valencia tendrá vuelo directo a una emblemática ciudad de Italia
  5. 5

    El «improvisado» protagonismo de Pilar Bernabé en el funeral de Estado
  6. 6

    La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años
  7. 7

    Abascal da la cara por Mazón y afea al PP que no le defienda por estar «atemorizado»
  8. 8 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  9. 9

    Último adiós a José Luis Marín, uno de los cuatro empresarios que fallecieron en la dana
  10. 10

    Todos los colegios tendrán que mandar deberes y tareas para casa cuando se suspendan las clases

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Una lesión de tobillo condiciona a Pablo Martínez

Una lesión de tobillo condiciona a Pablo Martínez