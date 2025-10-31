Una lesión de tobillo condiciona a Pablo Martínez

Contratiempo más serio de lo inicialmente previsto por parte de uno de los actuales capitanes del Levante UD. Porque Pablo Martínez tiene afectado el ... tobillo. No se trata de una lesión habitual y las caras de preocupación del jugador madrileño sobre el césped de Los Arcos, del que se retiraba sin poder mantener el pie de apoyo, ya presagiaban algo grave.

«Las pruebas han revelado que el jugador sufre una lesión ligamentaria lateral del tobillo izquierdo», dicta el parte médico del club, después de que Pablo Martínez se haya sometido a un exhaustivo análisis durante esta jornada matinal del viernes. ﻿Por esta razón, el jugador estará alejado de los terrenos de juego durante las próximas jornadas de competición, prolongándose a más de un mes. Sin plazos concretos, se irá reincorporando a la dinámica grupal según las evoluciones y las sensaciones que sienta tras retomar el trabajo más físico y de toque con el balón.

Minutos antes de conocerse el diagnóstico oficial, Julián Calero ya alertaba en rueda de prensa de esta lesión del jugador levantinista. «Pablo sabemos que tiene una lesión en los ligamentos del tobillo. Va a estar un tiempo fuera, en torno a un mes o mes y medio lejos del grupo», transmitía con resignación.

Si bien anoche se estipulaba que el futbolista del Levante tuviera «un esguince, porque se le ha torcido el tobillo y lo tiene hinchado», según palabras del propio técnico tras concluir el encuentro en Orihuela, hoy se le detectaba esta afección de mayor gravedad.

Fue la nota más negativa de la primera cita copera, saldada con un triunfo agónico y con apuros. Un hecho que se pretendía evitar con cualquier contratiempo físico pudiera condicionar de cara a las jornadas de la Liga, lo realmente importante. Pablo Martínez, que no fue de la partida inicial, se retiraba en el minuto 79 tras una acción defensiva en la que realizó un mal apoyo. Sin objeciones, al momento el futbolista y los especialistas médicos reclamaron la sustitución.