Lesión de Roger y buen debut de Clerc Domingo, 1 septiembre 2019, 00:37

Paco López apostó por un once con bastantes novedades. Una de las más esperadas fue la de Roger, que tras marcar dos goles ante el Villarreal partió como titular. También lo hizo Clerc que debutó de manera oficial con su nuevo equipo después de dos semanas siendo uno de los descartes de Paco López. Ambos completaron un buen partido. Sin embargo, el delantero de Torrent no pudo completar el encuentro al retirarse lesionado en el minuto 64. Unas molestias en la parte posterior de su pierna izquierda le hicieron salir del vestuario tras el descanso con un vendaje. No fue suficiente y el ariete tuvo que ser sustituido.