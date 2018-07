Lerma digiere el no a la Premier Lerma, en un partido del Mundial. / EFE/Esteban Biba El futbolista puede reincorporarse hasta el 4 de agosto tras disputar el Mundial aunque tiene previsto acudir a Ermelo la próxima semana Sigue en Colombia tras rechazar el Levante la oferta del Bournemouth M. RODRÍGUEZ VALENCIA. Sábado, 28 julio 2018, 00:05

La cuerda de la que han estirado Levante y Bournemouth parece rota. El conjunto inglés retiró el jueves por la noche su última oferta por Jefferson Lerma. El club británico ha ido incrementando la puja desde mayo en sucesivos intentos. Se plantó en los 27 millones más 2 en variables y el 15% de un futuro traspaso. El club granota no se ha movido un milímetro de su postura inicial: 30 millones para empezar a hablar por un futbolista que acaba de renovar y cuya cláusula de rescisión alcanza los 60 millones.

A Lerma, por su parte, va a tener que digerir el no a la Premier, si es que finalmente se confirma. Al cierre de esta edición, la opción del Bournemouth estaba quebrada al 99%. Es más, el club ha presentado una oferta formal por otro mediocentro británico. Para el colombiano, aunque ya es uno de los mejores pagados de la plantilla del Levante, hacer las maletas suponía triplicar el salario. Eso y meter cabeza en el campeonato cuyos futbolistas se espera que tengan los sueldos más elevados en años.

Aunque está a gusto en Valencia y en el Levante, Lerma se siente molesto por las negativas del club a realizar la operación. No va a acelerar su vuelta al trabajo. Es más, ayer estaba formalizando trámites burocráticos en Colombia, por lo que hoy no aterrizará en Ermelo, como en principio estaba previsto. Tras disputar el Mundial, el futbolista tiene derecho a permanecer de vacaciones hasta el 4 de agosto, por lo que se reincorporaría a la plantilla granota después de la estadía. No obstante, tiene la intención de volar antes y el lunes mismo podría ponerse a las órdenes de Paco López en Holanda.

Rubén García deja entrever su intención de seguir: «El proyecto es ilusionante y me gustaría participar»

El culebrón Lerma, sin embargo, no puede darse por cerrado hasta el 9 de agosto, fecha en que se cierra el mercado en la Premier. Hasta ahora sólo estaba en firme la oferta del Bournemouth. Por si finalmente apareciera la propuesta irrechazable, el Levante tiene sobre la mesa la opción de Gustavo Cuéllar, mediocentro colombiano del Flamengo que llegaría cedido con opción de compra.

Mientras la dirección deportiva trabaja en concretar fichajes, lo que se oficializó ayer fue la salida de Ivi en calidad de cedido. Militará en el Valladolid la próxima temporada y no podrá disputar los dos partidos de Liga contra el Levante. Quien no quiere volver a hacer las maletas es Rubén García, quien se ve más maduro después de militar la temporada pasada en el Sporting como cedido.

«Soy consciente que el Levante está haciendo un proyecto ilusionante en Primera y me gustaría participar lo máximo», señaló el futbolista de Xàtiva en unas declaraciones publicadas en la web oficial del club. «Tengo que dar las gracias al Sporting por todo lo que me ha dado. Me ha permitido coger más experiencia y tener los minutos y la continuidad que necesitaba», indicó. Como el resto de sus compañeros, se entrenó ayer en doble sesión en el primer día de la estadía de Ermelo, donde el equipo afrontará cuatro amistosos hasta el próximo sábado. Hoy se enfrentarán al Zwolle (16 horas).