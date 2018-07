Fútbol | Levante UD Lerma aparenta normalidad El presidente de honor, Paco Fenollosa, abraza a Lerma ayer a su llegada a Ermelo. / levante ud El colombiano se entrena con la plantilla nada más aterrizar en Ermelo | El futbolista sonríe al llegar a la concentración pero mantiene un tenso silencio después de que el Levante rechazara la oferta del Bournemouth M. RODRÍGUEZ VALENCIA. Miércoles, 1 agosto 2018, 00:51

Jefferson Lerma ya está en Ermelo y se ha entrenado con el Levante. La pregunta incómoda es si tiene la cabeza en el Levante o en otro lugar. Por eso, porque es incómoda, el futbolista prefiere no responderla por ahora. El colombiano había jurado amor eterno durante la pasada temporada al club de Orriols. Lo había expresado públicamente y estaba feliz de haber renovado. Cuando ha tenido una opción real de meter cabeza en la Premier y le han ofrecido en firme triplicar el salario, algo ha removido al futbolista. En los diferentes estamentos del club nadie duda de que, si finalmente se queda, terminará por completar una buena temporada siendo pieza clave como en el desenlace de la pasada. Pero ha de pasar su particular duelo.

El internacional colombiano, de hecho, retrasó su regreso tras las vacaciones. Se había dicho que volvería para iniciar la estadía en Ermelo. Sin embargo, cuando el Levante rechazó la última propuesta que ha presentado el Bournemouth -25 millones fijos más 2 en variables y el 15% de una futura venta-, decidió quedarse unos días más en Colombia. Empezar a digerir la decepción con los suyos. Lerma podría haber vuelto el 4 de agosto, esto es, el sábado. En ese caso habría tenido poco sentido viajar hasta Holanda, ya que ese día el Levante disputará el amistoso contra el Heerenveen y luego volverá a casa. Finalmente, el centrocampista ha tomado una elección comedida: mostrar su enfado llegando más tarde, pero sin estirar al máximo los plazos.

Lerma aterrizó en Amsterdam a mediodía de ayer después del vuelto transoceánico con una escala. Se desplazó por carretera hasta Ermelo, donde le esperaba el presidente de honor, Paco Fenollosa, para abrazarle. Comió, descansó un rato y se cambió de ropa para ataviarse con la de entrenamiento del Levante.

El futbolista apareció por la tarde en dos vídeos que publicó el Levante en sus redes sociales: yendo en bicicleta al campo de entrenamiento y trabajando en el césped. No sonreía, pero tampoco exhibía un gesto de fastidio. Lerma escenificó una aparente normalidad en su regreso a la disciplina granota.

Mientras tanto, su futuro sigue siendo incierto. Al Levante no le ha llegado ninguna otra oferta en firme por el colombiano después de que rechazase la última propuesta de traspaso del Bournemouth. El mercado de la Premier sigue abierto y el club inglés aún no ha anunciado el fichaje de un jugador en la demarcación de Lerma: mientras esto no ocurra, tampoco se puede descartar que realice un último esfuerzo para convencer al consejo presidido por Quico Catalán.

Lo que está claro es que, una vez se ha desvanecido la opción de firmar a Battaglia y cada día que transcurra, desprenderse de Lerma será más traumático para el proyecto que amasa Paco López. Hay recambios en cartera, como el del también colombiano Gustavo Cuéllar, pero Lerma es Lerma. Deportivamente no hay debate. Otra cosa es que finalmente llegue una propuesta irrechazable, parafraseando a Catalán, y esta no sería nunca inferior a los 30 millones de euros.

Además, en la plantilla y en el cuerpo técnico ya empieza a aparecer la impaciencia por la falta de refuerzos. Con Aitor Fernández como única cara nueva, Lerma es un argumento indispensable para que el grupo siga creyendo sin fisuras en sus posibilidades. El colombiano posiblemente disfrute de sus primeros minutos de la pretemporada en el amistoso que el Levante disputará mañana contra el Utrecht. Será su primer partido tras finalizar el Mundial y el no a la Premier.