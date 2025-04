Kochorashvili, el correcaminos que más kilómetros completa

Asociar los términos de Giorgi Kochorashvili y omnipresencia es cuanto menos lo más razonable. El esfuerzo no se negocia y esa es una pauta que ... se tiene bien asumida dentro del plantel dirigido por Julián Calero. Todos ponen lo que tienen de sí durante los noventa minutos más descuento o, al menos, hasta el momento en que son sustituidos. Pese a ello, hay posiciones y perfiles de futbolistas que requieren de un mayor desgaste físico. Entre ellos se encuentra el internacional georgiano que, además, con el inicio del año 2025 ha multiplicado su rodaje en cada partido y destaca entre el resto de sus compañeros.

Las últimas jornadas son las que hay que poner toda la carne en el asador. Si el próximo año el Levante UD quiere competir en la élite del fútbol español, hay que sudar aún más la camiseta y mostrar un plus de acierto en los niveles de ataque, pero también en las vigilancias defensivas. Abarcar la posición que corresponde en cada momento sobre el campo y no conceder ni una parcela de terreno a los oponentes es clave. Y ahí Kocho es uno de los más astutos entre los granotas.

Sin escatimar en carreras y soltando hasta la última gota de sudor posible, el mediocentro volvió a impartir otra master class contra el Real Zaragoza, donde completó un total de 12,2 kilómetros sobre el verde del Ciutat de Valencia. Kochorashvili fue el futbolista con más distancia recorrida, superando a Pampín y a Xavi Grande, Precisamente, respecto al lateral derecho, casi lo aventajó en un par de kilómetros.

En esta faceta del juego, el '6' levantinista se ha erigido como uno de los hombres destacados no solo a lo largo de este curso, sino también y especialmente con el inicio de 2025. En los recientes encuentros contra Almería y Huesca también estuvo en el top uno de estos barómetros. Y en las citas que no lo ocupó, la razón fue por ser sustituido y no poder completar la totalidad del partido o porque se encontraba disputando compromisos internacionales con Georgia.

A pesar de que en 2025-26 Kocho no vaya a seguir en el club granota, con un Levante y en especial un levantinismo que le echará de menos, él quiere dejar el mejor recuerdo posible. «Llevo en el Levante desde 2019 y, no es solo por el amor hacia el escudo, es por el amor hacia la gente que he conocido en el pasado, los que han estado, y los que están porque es un club que te transmite muchos valores. Mi objetivo siempre va a estar en el presente, con mis compañeros cumpliendo en todo y dando lo máximo porque muchas veces he pensado que si saliera del club querría salir por la puerta grande», opinó días atrás para los medios oficiales del club.

Por ello, después de que el Levante cerrara semanas atrás su fichaje al Sporting Club de Portugal por 5,5 millones de euros más 1,5 en variables, que de los cuales pronto se sumará medio al confirmar la clasificación del conjunto luso para la próxima edición de la Champions League, el futbolista no quiere irse sin dejar a su actual club en el sitio que le corresponde, la Primera División.