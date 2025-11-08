Julián Calero, sobre el gol anulado: «Creo que Matías Moreno no estaba en fuera de juego»

El Levante ha sufrido una dura derrota por 3-1 ante el Atlético de Madrid, uno de los equipos en más forma ahora mismo en ... el campeonato.

Durante dicho choque, se ha producido una polémica jugada sobre la cuál Calero no ha podido evitar hablar en la rueda de prensa post-partido: un gol de Carlos Álvarez de falta que el árbitro ha anulado por fuera de juego del central argentino Matías Moreno. Esta ha sido la opinión del entrenador levantinista sobre la acción: «La sensación que tengo es que nadie se interpone en el campo visual de Oblak. Es cierto que el jugador (Moreno) hace intención de ir hacia el balón, pero creo que ni siquiera estaba en fuera de juego. En cualquier caso era el 3-2, igual podríamos tener esos minutos finales más tensos, pero nos han quitado esa golosina y esa posibilidad de buscar el empate».

Al ser preguntado por Gil Manzano, Calero no ha querido entrar en el juego: «Prefiero no opinar sobre lo que pienso. Siempre intento valorar las cosas desde la perspectiva fútbol. No quiero darle importancia al árbitro ni para bien ni para mal. Todo depende más de mí que de cualquier árbitro. Quiero pensar eso porque así ayudaré mucho más a mi equipo».

Que no cunda el pánico

Calero también se ha mostrado sincero con la difícil temporada que le espera al Levante: «Estamos preparados. Sabemos que nos espera un año complicado, que va a ser difícil. La cuestión es tener claro el camino e ir sacando puntos. Vamos a competir en todos los campos a los que vayamos. Mi equipo no va a dejar de creer. Si entramos en descenso, no hay que ponerse nervioso, hay que estar seguro de lo que se hace».

También ha hablado sobre cómo ha competido el equipo: «La sensación es que tenemos que dar un plus más. Esto se trata de puntuar. Las sensaciones de que has competido bien están bien, pero hay que dar algo más».

El siguiente partido del Levante ya es el derbi de la Comunitat, que se jugará justo después del parón de selecciones en Mestalla.