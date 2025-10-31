Julián Calero: «El Celta de Vigo presumiblemente está para otras cotas»

Segunda comparecencia de Julián Calero con algo más de un margen de 12 horas. Tras valorar anoche la clasificación para la segunda ronda de la Copa del Rey ... , este mediodía cambió el chip y focaliza los siguientes esfuerzos para el duelo del próximo domingo (17:00 horas) contra el Celta de Vigo.

Aunque la coyuntura deportiva diga lo contrario, donde ambos equipos están empatados a puntos, Calero no considera que sean «rivales directos». «El Celta es un equipo que está jugando en Europa, que ha confeccionado su plantilla con miras a hacer una buena competición y presumiblemente está para otras cotas», apuntilló. No obstante, el aliciente de jugar en casa y donde todavía queda pendiente estrenar el casillero de victorias, invita a «comenzar a hacerse fuertes» en el Ciutat de Valencia. «Tenemos mucha ilusión por comenzar a brindarle a nuestros aficionados un poco de alegría».

Con escaso margen de recuperación, la plantilla trata de llegar a las mejores condiciones y así prolongar un balance que el entrenador cataloga «de adaptación» y «de vértigo para cualquiera que no hubiera jugado en Primera División». Con las primeras victorias logradas y el demostrar que pueden competir contra cualquiera, traslada que «las sensaciones no son tan positivas con los puntos que tenemos». «Hay que ser razonables con nuestra situación. Estoy contento por cómo se están dando las cosas, tenemos que seguir apretando y mejorar, pero estamos en el camino adecuada y la predisposición para que se note a nivel de resultados», añade.

Por delante, dentro de esa mejora que no elude Calero, está el equilibrar los números defensivos respecto a los ofensivos, del que considera que la causa es el nivel de la categoría. «Es muy alto. Nos hemos adaptado muy bien en ataque, con muchas posibilidades de hacer daño con ciertos automatismos que manejamos y que nos está dando resultado. A nivel defensivo nos está costando más, aunque hemos jugado contra Real Madrid y Barça», en una situación que incrementa los tantos encajados. Para remediarlo, apela por «defender mejor», pero no sólo en la línea defensiva, sino en las distintas zonas de actuaciones, alturas en el campo... «En general, tenemos que ser un bloque más compacto para que se nos genere menos», analiza el entrenador.

Al margen de la lesión confirmada de Pablo Martínez y de la ya conocida de Iván Romero, el míster del Levante UD confirma que Pampín ha comenzado a hacer entrenamiento con el grupo pero aludiendo a que «llegaría muy justo» y que están pendientes de las evoluciones de Oriol Rey después de estar enfermo desde la pasada semana, debido a una gastroenteritis. «Ha perdido bastante peso y está recuperándose», explicó sobre el centrocampista.

Pero en lo que respecta a los jugadores disponibles, relató la situación de dos jugadores. Uno era Carlos Espí, doble goleador copero, sumando un tercero en el amistoso ante el Leganés. «La gente no se da cuenta de lo que estamos haciendo con Carlos Espí y es lógico. Hemos dado el cambio a un chaval de juvenil a jugador profesional. Le hemos cambiado los hábitos de deportista a futbolista profesional. Hemos cambiado su peso y preparado un cuerpo de atleta, que no se consigue en tres meses. Le damos un cambio a su agilidad que, por su corpulencia, le cuesta más. Pero la gente sólo ve si juega o no de inicio, no ve todo el trabajo detrás del cuerpo técnico para Espí» transmite Calero sobre su día a día y su evolución. «Está en mis miras de seguir contando con él. Ojalá tenga más minutos y pueda hacer muchos más goles».

El otro es Iker Losada, uno de los olvidados durante las últimas jornadas y que ayer reapareció. «Ha tenido un proceso más largo del que creíamos. Con mucha profesionalidad, ha ido mejorando su físico y le ha hecho ser más ágil. Todavía no hemos visto nada del Iker que hemos fichado y espero que saque su mejor versión. Tiene calidad, tiene último pase, llegada, decisión, pero tiene que sacarlo», consideró sobre el mediocentro ofensivo.