Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Rey deja a Juan Carlos I fuera de los actos por los 50 años de la Monarquía
Julián Calero en el banquillo de Son Moix. Adolfo Benetó
Rueda de prensa

Julián Calero: «El Celta de Vigo presumiblemente está para otras cotas»

El entrenador del Levante valora la próxima jornada en el Ciutat de Valencia y explica «todo el trabajo detrás del cuerpo técnico para Carlos Espí»

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:29

Comenta

Segunda comparecencia de Julián Calero con algo más de un margen de 12 horas. Tras valorar anoche la clasificación para la segunda ronda de la Copa del Rey ... , este mediodía cambió el chip y focaliza los siguientes esfuerzos para el duelo del próximo domingo (17:00 horas) contra el Celta de Vigo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una joven tras caer su coche al agua en el puerto de Gandia
  2. 2 Hospitalizado un hombre tras prenderse fuego en plena calle en Aldaia
  3. 3 Valencia tendrá vuelo directo a una emblemática ciudad de Italia
  4. 4

    El «improvisado» protagonismo de Pilar Bernabé en el funeral de Estado
  5. 5 La tienda de Valencia que vistió a la reina Letizia en el funeral de Estado por las víctimas de la dana: se puede comprar el vestido por 49,99 euros
  6. 6 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  7. 7

    La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años
  8. 8

    Abascal da la cara por Mazón y afea al PP que no le defienda por estar «atemorizado»
  9. 9 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  10. 10

    Último adiós a José Luis Marín, uno de los cuatro empresarios que fallecieron en la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Julián Calero: «El Celta de Vigo presumiblemente está para otras cotas»

Julián Calero: «El Celta de Vigo presumiblemente está para otras cotas»