Julián Calero apuesta por la alineación de gala en el último partido de pretemporada
El Levante clausura contra el Auxerre los test del verano y con un once que apunta a ser el que se estrene en Liga
Valencia
Sábado, 9 de agosto 2025, 18:23
Tras el revés sufrido en la jornada de ayer frente al Castellón, saldado con una derrota por cero goles a dos, la teórica unidad ... B del plantel granota no pudo finiquitar con un buen resultado. Significó el primer tropiezo del verano. Apenas 24 horas más tarde, el Levante vuelve a jugar. A partir de las 19:00 horas y en territorio francés, el Auxerre será el rival del último compromiso estival.
Esta vez sí Julián Calero apunta por sacar toda la artillería disponible, vislumbrando lo que se presente en la primera jornada de Liga. El técnico madrileño sacará todo el arsenal del Levante UD, a excepción de la posible irrupción de Morales en el once durante la próxima semana, la de algún lesionado cuando estén recuperados, como pueden ser Carlos Álvarez y Matturro, así como algún último refuerzo que llegue a la plantilla durante estas semanas restantes del mercado de fichajes.
Por tanto, dando continuidad a la línea de cinco defensas y con las variantes introducidas respecto a la tarde de ayer, la alineación del Levante contra el Auxerre es la siguiente: Pablo Cuñat, Toljan, Dela, Elgezabal, Cabello, Manu Sánchez, Oriol Rey, Pablo Martínez, Brugui, Iván Romero y Koyalipou.
