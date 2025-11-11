Julián Calero abre debate entre el levantinismo

Eric Martín Valencia Martes, 11 de noviembre 2025, 15:02 Comenta Compartir

Nunca llueve a gusto de todos. En ocasiones, parece no existir el término medio. Un día te consagras como una de las figuras reconocidas de un equipo, avalado y respaldado por tu trabajo y resultados, y al otro estás entre la espalda y la pared. Al menos, como protagonista de unos debates que buscan respuestas y presuntos culpables en mitad de una mala racha. Esto se refleja en el levantinismo con Julián Calero. Si bien no de una manera mayoritaria, distintos sectores de la afición comienzan a rebatir y cuestionar si es la figura más indicada para ser el entrenador en Primera División, con un regreso culminado a finales del pasado mes de mayo.

No obstante, desde la cúpula levantinista no se pretende ni se plantea una destitución. Con Julián Calero ha existido y se mantiene una fe intacta. La confianza es total. Lo consideran una de las piezas angulares del actual proyecto. En el momento de la elección, cuando aún permanecía Miñambres como director deportivo, fue la predilección y el candidato favorito de Danvila. Con el entrenador madrileño mantuvieron un par de encuentros en persona y su convicción y logros recientes con el Burgos y Cartagena llevaron a decidirse por él. Tampoco le costó mucho esfuerzo recuperar la ilusión de una afición entonces desencantada tras los fracasos con Nafti y Calleja.

Esta satisfacción no únicamente reside ahí por parte de la directiva. A Calero no se le cuestiona el balance de resultados actual. No se considera un problema dentro de esta coyuntura, donde el plantel se ha mostrado competitivo prácticamente en la totalidad de los encuentros, aunque penalicen las segundas partes y la poca contundencia defensiva como argumentos más de peso para ser crítico. Por todo, dentro de esa rotundidad, las negociaciones para una renovación ya se han iniciado, como reconoció Danvila a Onda Cero Valencia. Un discurso también mantenido por el secretario técnico Héctor Rodas tras su entrevista con LAS PROVINCIAS. «El tiempo y los meses irán pasando, valoraremos todas las situaciones y podremos sentarnos cuando lo consideremos oportuno todas las partes», expresó. La intención es la de alcanzar un acuerdo para una extensión de contrato de dos años fijos. Aun así, tampoco impera una necesidad para que se resuelva inmediatamente. Unos y otros aguardan pacientemente a que los plazos fluyan e irán acercando posturas cuando corresponda.

Desde un plano más meramente deportivo, los apenas nueve puntos conseguidos durante las primeras doce jornadas ya consumadas son imposibles de camuflar y discutir. Con esta media, no da para salvarse. Es una evidencia que ya refleja la clasificación. El Levante UD ha regresado a una de esas tres posiciones de descenso. Penúltimos, tan solo ubicados por delante de otro recién ascendido como el Oviedo, con un punto menos y que sí ha formulado ya un cambio de técnico, sin reacción momentánea.

Pero como la opinión y los hechos objetivos muchas veces se entremezclan, sin servir de excusa, es digno de admitir que Calero ha tenido que adaptarse a contrarreloj a distintas circunstancias que no han facilitado cierta estabilidad. Una de ellas, el de observar los avances de una plantilla en fase de remodelación, que no tuvo su asentamiento final y culminación hasta después del tercer partido de competición. Entonces llegaron dos titulares como Etta Eyong y Unai Vencedor; escasos días antes lo hizo también el portero Ryan. Con todo, se ostenta el presupuesto más bajo de toda la primera categoría, por lo que cada euro invertido se estudia a rajatabla para intentar contrarrestar esas carencias y no perder competitividad con otros rivales. Precisamente, algunas de esas altas no entraron a competir hasta más tarde. Kervin Arriaga lleva poco más de un mes en activo, Matías Moreno se perdió prácticamente la totalidad de la pretemporada y Matturro acaba de aparecer. Y a todos estos ingredientes se añaden las lesiones recientes de jugadores como Iván Romero, Oriol Rey, Pampín, Pablo Martínez y Carlos Espí que -en mayor o menor medida- durante el curso pasado tuvieron un papel influyente.

Calero mantiene la mentalidad fuerte que le caracteriza. Pese a ser consciente de que hay un amplio margen de mejora y que hay facetas en que le gustaría ser mejor a estas alturas, como es la contundencia defensiva, no patenta severas preocupaciones. De potencial ofensivo goza, es capaz de adaptarse a distintas exigencias del guion y una de sus virtudes reside en una rápida capacidad de reacción respecto a lo que habitúan otros entrenadores, como ya plasmó con el cambio de sistema al acabar el mercado estival y dado que el Levante no terminaba de ser productivo. Se trata, a grandes rasgos, de una de las malas rachas del fútbol, como la que superó en octubre de 2024, en el momento en que estuvo algo más en entredicho.

De esta forma, de la inexperiencia de Calero en la élite, ya que para él supone su estreno como entrenador en esta categoría, se quiere tomar nota y aprender de las lecciones del pasado. En 2010, con Luis García Plaza y en una coyuntura similar, se supo ser paciente y sacó el equipo adelante. Con Muñiz, en 2016 y a pesar de la hegemonía en la división de plata, la tardanza en la toma de decisiones estuvo cerca de penalizar con un descenso que se esquivó. Y el retener prolongadamente a Paco López tras la peor racha de resultados sí costó un peaje. De momento, se está en el capítulo del primer protagonista. Los avances de la temporada y la evolución de Calero dirá si es necesario ser más drástico, pero no ahora.