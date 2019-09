Manolo Reina: «Esto me parece ridículo»

La cuarta sesión del jucio por el presunto amaño del partido Levante-Zaragoza en 2011 se celebra este viernes con la comparecendia de varios jugadores del Levante.

Ikechukwu Uche, futbolista del Zaragoza «Extraje 5.000 euros para mis cosas»

Ikechukwu Uche, exfutbolista del conjunto maño, al igual que sus compañeros durante los días anteriores, ha negado que recibiera alguna cantidad en efectivo y ha admitido que se acordó unas primas grupales por partido que se cobraban mediante transferencia bancaria.

«No recibí nada en efectivo. No sé nada», ha afirmado el nigeriano, quien ha negado tener conocimiento del cobro de primas especiales durante los días previos al encuentro: «No tengo ni idea de eso. No escuché nada».

El fiscal ha preguntado a Uche por una extracción de 5.000 euros que realizó el 20 de mayo, tal y como refleja la Agencia Tributaria. «Era para mis cosas. Normalmente saco mensualmente dinero según lo que voy necesitando. Eso lo hago todos los meses. Después del partido me iba de vacaciones. Siempre llevo efectivo cuando voy a mi país», ha señalado.

En aquella temporada, Uche empezó a jugar en marzo por una lesión. Y ha sostenido que el encuentro ante el Levante tuvo un ritmo alto y que los los futbolistas granotas no pusieron facilidades: «Bajo mi punto de vista fue un partido disputado y no vi nada más allá. Fue hace muchos años pero recuerdo que fue un partido duro para los delanteros y para todos».

Manolo Reina, futbolista del Levante «Esto me parece ridículo»

Manolo Reina, exportero del Levante, se ha negado a responder a las preguntas del fiscal. Se le limitó a atender las cuestiones del juez y de su defensa. El malagueño fue suplente aquel encuentro. «Vi un partido disputado. Hubo bastantes tarjetas amarillas. Antes del final hubo una ocasión clara y creíamos que iba a ser gol», ha destacado el actual arquero del Mallorca, que ha asegurado que la semana previa el choque fue «normal».

Reina ha negado que recibiera dinero por dejarse perder: «Eso es falso. No recibí nada del Zaragoza ni de mis compañeros».

Su abogado defensor, ha analizado los movimientos bancarios de Reina. Durante los 141 días posteriores al partido, extrajo 4.640 euros. En los 141, sacó 6.190. Una diferencia de 1.550 euros. El futbolista ha explicado que en el Levante percibía 350.000 euros anuales. Y se ha mostrado vehemente al analizar la acusación de amaño: «Esto me parece ridículo».

El malagueño ha comentado que está situación le ha causado un perjuicio: «Evidentemente. Sobre todo en el ámbito profesional». Y ha añadido que se ha puesto en duda su honorabilidad profesional.

Rubén Suárez, futbolista del Levante «Presté dinero a mis padres y me lo fueron devolviendo»

Rubén Suárez fue un futbolista clave en aquella temporada para el Levante. El asturiano no vio un encuentro extraño y ha negado que hubiera amaño. «Fue un partido como otro cualquiera. Fue un partido normal, con mucha intensidad y bastante duro, con muchas tarjetas. Y fue una semana normal de entrenamientos», ha asegurado.

El fiscal le ha interrogado por los datos de la Agencia Tributaria. Entre el 31 de mayo y el 22 de agosto de 2011, tuvo un ingreso de 14.500 euros en sus cuentas. «Le había prestado un dinero a mis padres y me lo fueron devolviendo poco a poco, como pudieron», ha admitido.

En enero y en marzo de 2011, Rubén hizo ingresos en una cuenta de su padre, pero no documentó el préstamo ni lo comunicó a la inspección tributaria: «La verdad es que no lo recuerdo. Es dinero que dejé a mis padres».

Miguel Pallardó, futbolista del Levante «Me casé y muchos invitados me dieron las estrenas en efectivo»

En la temporada 2010-11, Miguel Pallardó militaba en el Levante cedido por el Getafe. Disputó el partido ante el Zaragoza y ha asegurado que tenía un interés especial en lograr el triunfo. «La semana anterior jugamos contra el Valencia y conseguimos la permanecía pero yo tenía que ganar ese partido porque yo pretenecía al Getafe, que se salvaba si ganábamos. Yo también me debía al Getafe. Ganando el partido me aseguraba estar en Primera el año siguiente«, ha explicado el exfutbolista granota.

En el verano de 2011, Pallardó volvió al Getafe, aunque finalmente fue traspasado al Levante. Además, el fiscal le ha interrogado por el informe de la Agencia Tributaria, que no localiza ninguna retirada en efectivo entre el 14 de mayo y el 14 de septiembre con excepción de dos de 300 euros. En los 141 días antes del partido, retiró 18.000 en total. «Voy a sacar efectivo cuando no tengo efectivo. Tres o cuatro días antes del partido saco. En julio me caso y muchos invitados me dan las estrenas de la boda en efectivo. En julio empzamsos la temporada y no gastamos casi nada. Mi mujer se va a la casa de sus padres del pueblo y en agosto voy tirando de tarjeta«, ha explicado.

El fiscal ha insistido en que en 2010 se observaron más retiradas de efectivo en las mismas fechas. «Ese año fui preparando los temas de boda y por eso tenía más gastos desde el año anterior hasta la boda«, ha añadido.

También ha sido cuestionado sobre una cuenta especial en Bankia en la que fueron transfiriendo los regalos de boda y en la que recibió 11.300 euros. Sin embargo, Pallardó no extrajo nada: «Había gente que ingresaba el dinero por transferencia y otras personas en efectivo». Y ha admitido que pagó 20.000 euros a la empresa que organizó el evento de la boda. «Lo sacamos entre mis padres, mis suegros y yo«. Tambien ha hecho referencia a un plazo fijo de 90.000 euros: »Ya estaba abierto del año anterior. Y lo volvimos a poner a plazo fijo«.

Pallardó ha negado el amaño. «Nunca hubo nada, nunca hubo esa posibilidad. Me acuerdo de que fue un partido muy reñido. Si llega a durar 10 minutos más empatamos».