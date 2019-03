«Jugar en casa debe ser un estímulo, no lo contrario» Paco López. / EFE/M. Ángel Polo «El desánimo, las prisas y las urgencias no son buenos acompañantes. Si nos ponemos nerviosos, lo pasaremos mal», avisa ALBERTO MARTÍNEZ Lunes, 1 abril 2019, 00:07

valencia. Paco López no respiró en el Ciutat de València el ambiente que esperaba. El condiciones meteorológicas tampoco acompañaron para que Orriols se convirtiera en una caldera. El entrenador del Levante ya ha pedido en varias ocasiones que la afición lleve en volandas al equipo en el tramo decisivo de la temporada. Ayer, en el empate contra el Eibar, percibió tensión.

«Jugar en nuestro campo nos tiene que dar energía y tiene que ser un estímulo. No debemos caer en el error de que sea lo contrario. Ya sabemos la importancia que tiene nuestra afición en los partidos de casa. El desánimo, las prisas y las urgencias no son buenos acompañantes. No digo que no hayamos ganado por eso, pero todo influye», explicó Paco López después de que el Eibar empatara en el tramo final.

El conjunto granota acusó las dudas. «Desde los primeros minutos ha faltado tranquilidad y, si nos ponemos nerviosos, lo pasaremos mal. El equipo que consiga superar emocionalmente los momentos difíciles será el que consiga los objetivos. Tenemos que ser fuertes en eso», añadió el preparador de Silla. Descarta falta de oficio en la plantilla: «Tenemos jugadores con experiencia, no creo que sea eso. Influyen muchas cosas durante el juego. El gol del empate han sido pérdidas y recuperaciones continuas. No hemos sido capaces de cruzar el centro del campo en dos combinaciones y la hemos perdido enseguida».

Fue un encuentro de alternativas: «Ha podido pasar de todo. Como hacer el tercero y haber estado más cerca de ganar. Al final casi perdemos también. Cuando juegas contra el Eibar, puede pasar lo que ha pasado. Cada uno con sus armas busca portería contraria. Nos ha faltado acierto para ganar el partido». El primer tanto del conjunto vasco llegó a balón parado: «Es algo que trabajamos pero no por eso vamos a dejar de cometer errores. No hay que estar excesivamente pendiente de eso. Es una parte más de los partidos». Además, Paco López justificó el cambio de Rochina: «Sabemos que viene de donde viene y le cuesta mucho finalizar los partidos -en referencias a unos problemas musculares-. Y 10 minutos antes ya me había dicho que estaba cansado».