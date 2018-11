«Al ver la jugada del Madrigal se me pone el vello de punta» José Campaña Futbolista del Levante | «¿Renovar? Es una decisión que no depende de mí. Estoy muy a gusto. Este club me ha dado esa tranquilidad para asentarme», afirma ALBERTO MARTÍNEZ VALENCIA. Lunes, 19 noviembre 2018, 00:15

Es el motor del Levante. José Campaña marida magia y disciplina para echarse el equipo a la espalda. A sus 25 años, el sevillano atraviesa el momento más dulce de su carrera. Su extraordinario rendimiento ha llamado la atención de varios clubes españoles y extranjeros, por lo que la entidad de Orriols se ha propuesto blindarle. El andaluz, con vocación ofensiva, ha aprendido a remangarse para brillar como mediocentro defensivo. Titular en todas las jornadas hasta la fecha, ha cautivado al técnico granota, Paco López. Esta semana no podrá viajar a Huesca, ya que debe cumplir un partido de sanción. Una baja sensible.

-Se va a perder un partido por primera vez esta temporada. ¿Va a resultar extraño para usted?

-Sí. A uno siempre le gusta jugar, pero también viene bien de vez en cuando un descanso. Es verdad que, habiendo parón por el medio, se va a hacer más largo. Aunque no vaya a estar en el partido contra el Huesca, estoy entrenando al cien por cien.

-¿Atraviesa el mejor momento de su carrera?

-He conseguido lo que buscaba desde que me fui de mi casa, Sevilla. Era jugar, tener minutos, tener confianza en mí... Todo eso lo he recuperado. Me han dado la continuidad que no tenía antes. Se puede decir que he encontrado la estabilidad en un equipo que me ha dado todo el cariño desde el primer momento. Puede ser que esté en el mejor momento de mi carrera.

-La derrota contra la Real Sociedad fue especialmente amarga. El Levante se desmoronó en diez minutos. ¿Ese batacazo sirve para poner los pies en el suelo?

-Tenemos el objetivo muy claro, que es conseguir los 42 puntos lo antes posible. Queremos conseguirlo lo antes posible. Primero para tranquilidad nuestra. Y luego, si se puede pelear por algo más, lo haremos. Sabemos que partidos como el otro día pueden suceder, aunque es una pena. Estábamos haciendo un gran encuentro y lo teníamos bastante controlado, pero al final son tramos del partido en que te suceden estas cosas. Debemos controlar los últimos minutos, tener esa tranquilidad, saber jugar con el marcador a favor y no permitir que, sobre todo en nuestra casa, nos pasen estas cosas. Al final el buen trabajo que llevábamos hecho durante el partido lo tiras a la basura por esos 10 o 15 minutos tontos en que, quizás también por el cansancio, tiendes a intentar escatimar esfuerzos para llegar al 90. Ahí la Real llegó más fuerte que nosotros y nos cogieron al contragolpe. Somos un equipo valiente y nos gusta ir a por el rival y presionar alto.

-Más allá del batacazo sufrido ante la Real Sociedad, el Levante ocupa la octava posición, a sólo tres puntos de la zona europea.

-Estamos muy contentos con el trabajo que está haciendo el equipo, que tiene muy claro el objetivo. A partir de ahí, si se puede pelear por algo más que no sea la permanencia o mantenernos en la zona media de la tabla, obviamente lo vamos a hacer. Pero siendo conscientes de que el primer objetivo es conseguir los 42 puntos.

-¿Qué le ha aportado Paco López?

-Me ha dado lo que me venía dando desde un inicio Muñiz. Si no recuerdo mal, cuando sube al primer equipo, con el primer jugador que habla es conmigo. Me demuestra su confianza y me comenta cómo veía los partidos desde la grada. Es de agradecer. Y más en la dinámica que venía el equipo. Veníamos encadenando muchísimas derrotas y no levantábamos cabeza. Justo cuando Paco subió, yo venía de contar con menos minutos y él me da esa confianza.

-Juan Ramón López Muñiz fue destituido en marzo. El asturiano también apostó fuerte por usted.

-Obviamente, desde el año en Alcorcón, Muñiz me dio esa tranquilidad que te da un entrenador cuando confía en ti y tiene las expectativas altas contigo. Hubo un momento en la temporada pasada en la que el equipo no sacaba resultados. Entonces Muñiz buscó otro tipo de juego y yo ya no entraba en sus planes iniciales. Tras su destitución, Paco me devolvió esa confianza. Mi juego se asimila mucho a su manera de ver los partidos. Desde que vino, me gustó su valentía. Tiene un espíritu ganador y eso se lo transmitió al equipo desde el primer momento.

-Paco López implantó hace seis jornadas un nuevo dibujo táctico, en el que usted es una pieza clave. ¿El 3-5-2 ayuda a tapar el vacío dejado por Jefferson Lerma, traspasado por 30 millones de euros?

-No tenemos que tapar el vacío de nadie. Fue la venta más cara de la historia del Levante y al club le vino bastante bien para fichar jugadores que a lo mejor necesitábamos. El míster no cambió de sistema por cubrir la posición de Lerma, sino por que no se venían dando los resultados que queríamos. El equipo se amoldó bien al sistema y, a partir de ahí, empezaron a llegar los buenos resultados.

-Dentro del trivote, realiza la función de mediocentro defensivo. ¿Cómo se toma ese rol?

-Mientras juegue, me siento cómodo donde me pongan. Es verdad que me gustaría jugar más hacia delante, pero el míster es el que decide dónde tiene que poner a cada jugador. Le gusta que seamos un equipo atrevido, saquemos el balón jugado y tengamos esa tranquilidad de llevar el balón arriba controlado cuando se pueda. Por su manera de ver el fútbol, determina que yo debo jugar en esa posición Yo me siento muy a gusto a pesar de no venir jugando ahí. Tomó esa decisión y yo lo asumo.

-Es el tercer futbolista de la Liga que más balones recupera.

-Es una estadística que sorprende porque siempre se me ha tachado de futbolista no agresivo y que no era capaz de meter la pierna. Son datos que están ahí y que tanto a mí como al equipo nos vienen bastante bien.

-Hace dos jornadas, en El Madrigal, fabricó una jugada antológica cuando Paco López le colocó en una posición más avanzada.

-He visto la jugada y no voy a dejar de verla. De hecho, la tengo guardada. Es una jugada muy difícil. Tuve la suerte de irme de unos cuantos rivales, con un caño, y fue una jugaba muy bonita que terminó en gol. Pocas veces se ven jugadas así. Cuando la veo, se me pone el vello de punta porque esas jugadas suelen hacerlas futbolistas grandes. Y en este caso me salió a mí.

-A partir de ahí, cogió fuerza la posibilidad de que el seleccionador español, Luis Enrique, le tuviera en cuenta de cara a próximas convocatorias. ¿Tiene ese objetivo en la cabeza?

-Eso es un tema del seleccionador. Yo me dedico a hacer mi trabajo en el equipo y a ayudar a mis compañeros. Que el seleccionador te tenga en mente es una alegría. Si el día de mañana seguimos igual y se da la oportunidad de que Luis Enrique me llame, es un sueño. Cualquier niño que juega a fútbol tiene el sueño de ser profesional. Y una vez eres profesional, tienes el sueño de vestir la camiseta de tu país. Yo tuve la suerte de vestirla en las categorías inferiores, pero la mayor alegría es vestirla con la absoluta.

-¿Le consta que su nombre está sobre la mesa de Luis Enrique?

-No. De momento, eso saltó después de la jugada de Villarreal. Pero no me han dicho nada.

-Lerma se marchó y la gran apuesta del Levante fue Nikola Vukcevic, quien no ha entrado con buen pie. ¿Cómo ve al montenegrino?

-Vino tarde y en el club dijeron que quizás vino un poco por encima del peso. Tuvo que ponerse a entrenar para estar a buen ritmo para competir y después le vino la lesión. Ahora, recuperándose, yo creo que es consciente del esfuerzo que el club ha hecho por él. Pienso que tiene mucho que darnos.

-La entidad granota desea blindarle. Su contrato acaba el 30 de junio de 2020 y tiene una cláusula de rescisión de 15 millones. ¿Las conversaciones para renovar llegarán a buen puerto?

-Es una decisión que no depende de mí. Depende del club, que hablen con mi representante, que lleguen a un acuerdo y a partir de ahí soy yo el que decide. Siempre lo he dicho, estoy muy a gusto y muy cómodo. Es un club muy familiar que me ha dado todo desde que llegué. Me ha dado esa tranquilidad para asentarme en un sitio.

-Tras el duelo con el Villarreal, Toño García fue cazado en un control de alcoholemia. Ante la Real, el lateral se quedó fuera de la convocatoria como castigo. ¿Qué le parece la forma de gestionar el asunto?

-Es un tema que ya está zanjado. Se habló y luego las sanciones no dependen de nosotros, sino del cuerpo técnico y la directiva. Es verdad que al jugador lo estamos apoyando y lo vamos a apoyar siempre. Pero es un tema que está más que zanjado.