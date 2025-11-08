Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aemet anuncia «rachas muy fuertes» de viento y temperaturas en descenso para el final del fin de semana en la Comunitat
Morales disputando un balón con Natan EFE/Manuel Bruque

José Luis Morales: «Los jóvenes se vienen arriba cuando ven a un veterano dándolo todo»

El delantero granota ha hablado en la previa al choque entre el Atlético de Madrid y el Levante

Adrián Cambra

Valencia

Sábado, 8 de noviembre 2025, 18:37

Comenta

Hoy, en la previa del partido entre Atlético de Madrid y Levante, los aficionados han tenido la oportunidad de escuchar las declaraciones que ha realizado ... uno de los más veteranos en el vestuario granota. Se trata de José Luis Morales, quien ha hablado tanto del estado de forma del club como de su nuevo rol en este.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2

    Así será la Educación Primaria en la Comunitat: más horas de Matemáticas y lenguas y vuelta a las notas tradicionales
  3. 3 La Guardia Civil registra las guanteras de los vehículos en busca de un elemento que si falta supone una multa de hasta 3.000 euros
  4. 4

    La trampa nocturna del viejo cauce del Turia a oscuras
  5. 5 El precio de la luz cae en picado este sábado con cinco tramos por debajo de los 0 euros/MWh: las mejores horas para enchufar los electrodomésticos
  6. 6 La Policía detiene en Requena al hombre que asesinó a otro a tiros por la espalda en Xirivella
  7. 7 El camionero que atropelló y mató a una joven en Valencia queda en libertad pero no podrá conducir
  8. 8 El nuevo precio de la bombona de butano para esta semana de noviembre tras el cambio de tarifa
  9. 9 Rosalía revoluciona la alfombra roja del Roig Arena: «Estoy muy contenta de estar aquí»
  10. 10

    El reinauguración de una tienda gourmet en Valencia que ya va por la cuarta generación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias José Luis Morales: «Los jóvenes se vienen arriba cuando ven a un veterano dándolo todo»

José Luis Morales: «Los jóvenes se vienen arriba cuando ven a un veterano dándolo todo»