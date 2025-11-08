José Luis Morales: «Los jóvenes se vienen arriba cuando ven a un veterano dándolo todo»

Hoy, en la previa del partido entre Atlético de Madrid y Levante, los aficionados han tenido la oportunidad de escuchar las declaraciones que ha realizado ... uno de los más veteranos en el vestuario granota. Se trata de José Luis Morales, quien ha hablado tanto del estado de forma del club como de su nuevo rol en este.

El ídolo granota ha desglosado un poco su nueva función en el equipo y que importancia tiene esto sobre los más jóvenes: «Esta veteranía hace que los jóvenes no se relajen. Cuando ven a un veterano dándolo todo con los minutos de juego que tienes, eso hace que se vengan arriba».

Con respecto a sus minutos en el verde, esto no parece suponer un problema para él: «La temporada pasada jugué la mayoría de partidos. Este año toca asumir un rol diferente. Saber que hay compañeros que también están jugando muy bien. Uno siempre tiene la ilusión de ser titular, pero bueno. Hay que asumir que también se puede aportar de otras formas al equipo. Sean 15, como 10, como media hora, nosotros debemos ayudar al equipo.»

Morales también se ha mostrado contento con la presencia del equipo otra vez en primera división: «La verdad que es una felicidad tremenda estar de nuevo con el Levante en primera división. En este estadio cumplí 100 partidos en esta categoría. Jugar en estos ambientes es una maravilla.» También se ha mostrado realista sobre la dificultad que existe en este campeonato: «Desde que comenzó la pretemporada sabíamos que iba a ser un año muy duro, pero tenemos un vestuario con hambre que quiere escalar en la categoría. Los rivales son muy competitivos y estamos hoy contra uno de los más complicados del mundo.»