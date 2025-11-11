Javi Calleja acumula una nueva destitución

Eric Martín Valencia Martes, 11 de noviembre 2025, 09:26 Comenta Compartir

Ser taxativo en ocasiones es muchas veces necesario: vales o no vales. Cierto es que se pueden fijar baremos. Al menos, dentro de unos límites establecidos que implican cierta exigencia de competitividad, es decir, en las ligas de primer nivel. Especialmente entre los entrenadores de fútbol parece ser algo que está a la orden del día. Porque si bien la inmediatez de resultados ha incrementado el porcentaje de cambios en los banquillos durante las últimas décadas, también existen protagonistas cuyas destituciones se suceden constantemente. Y entre estos está Javi Calleja.

Ni uno ni dos. Son ya tres los despidos con los que se ha saldado el periplo de Javi Calleja en apenas dos años, con sus correspondientes acuerdos en forma de finiquitos. El último se oficializó durante la jornada de este lunes. El madrileño había cambiado de aires, decidiendo embarcarse en el fútbol saudí a las órdenes del Al-Riyadh, pero el desenlace ha sido el mismo: el pobre bagaje de resultados le ha condenado a quedarse de nuevo sin el puesto. Apenas ocho puntos conseguidos en ocho jornadas. Y aunque los jugadores -entre los que están los ex de LaLiga Sergio González y Mamadou Sylla- también influyen en esa suma de puntos, se esperaba y confiaba en que el español mantuviera este proyecto en puestos más cabeceros.

No le viene de nuevas a Calleja esta dinámica de encontrarse discutido y a la postre ser carne de cañón de los responsables deportivos. Después de un inicio esperanzador en los banquillos con el Villarreal y Alavés, donde se presuponía que fuera uno de los clásicos en el balompié español mientras él quisiese, precisamente con el Levante UD cambió todo.

En la temporada 2022-23 y después de relevar tras nueve jornadas a Mehdi Nafti, asumió el control granota con el presupuesto más alto de LaLiga Hypermotion. No sólo no consiguió el objetivo de un ascenso que parecía predestinado y casi «una obligación», como él mismo se catalogó. Sin plaza de ascenso directo, se cayó a la postre en la final del play-off y nunca reconoció ese fracaso deportivo. Acusado de ser conservador, la línea fue descendente durante la primera mitad del siguiente curso y al final Felipe Miñambres lo destituyó, pasando a ser él mismo entrenador interino. Además, Calleja exigió penalización económica debido a lo que establecía su contrato firmado.

De cara ya a 2024-25, el Real Oviedo consideró que era el perfil más propicio para devolver a los asturianos a la máxima categoría dos décadas y media después. Y sí, lo consiguieron, pero ya sin Calleja en el banquillo. La inconformidad de Grupo Pachuca aún iba a ser mayor que la que se topó en Orriols y a pesar de mantener a los azulones en la zona privilegiada, su estilo de juego y las alternancias hizo desatar las dudas casi desde el primer momento tanto a la directiva como a su afición. Tras unos pocos meses, Paunovic puso su nombre en el banquillo del Carlos Tartiere.