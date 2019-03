Jason vuelve a ser uno más Jason observa un pase de Bardhi a Luna. / EFE/JuanJo Martín El gallego actúa en la posición del sancionado Rochina tras dos jornadas suplente JOSÉ MOLINS Martes, 5 marzo 2019, 01:11

En estos dos últimos partidos Paco López había encontrado la solución al problema de Jason, blanco de las críticas de la afición por su fichaje por el Valencia. El técnico lo relegó al banquillo ante Celta y Real Madrid y Moses Simon destacó en su lugar. Pero anoche el de Silla sorprendió al volver a confiar en el gallego, esta vez como mediapunta en la posición de Rochina, que estaba sancionado, y Simon por la derecha. Una demostración de que fuera de casa sigue siendo uno más, pero será más difícil verlo jugar en el Ciutat, ante la pitada del público.

El coruñés fue de menos a más, hizo un buen partido, se ofreció muchas veces para pedir el balón y crear jugadas entre líneas y se asoció bien con Simon, Bardhi, Morales y Mayoral. Aunque le faltó más determinación en dos momentos clave. No cortó el contragolpe en la acción del gol del Leganés, en la que estuvo muy poco contundente, al igual que el portero Aitor en una mala salida. Y después estuvo a punto de marcar tras una gran jugada de Borja Mayoral, pero Cuéllar lo impidió al detener su remate en el área.

Además, hizo un buen regate a Nyom en la banda izquierda y se llevó un fuerte golpe de Recio en el tobillo izquierdo, que no le mermó para jugar en la segunda parte, en la que estuvo más participativo y con mucha movilidad en las inmediaciones del área, mostrándose rápido y vertical. Vio una amarilla y acabó el partido como extremo derecho, tras los cambios de Paco López y la entrada de Roger por Simon.

Paco López lo tiene claro y ayer lo explicó: «Es un jugador nuestro hasta junio, ¿por qué no vamos a utilizarlo? Además ha hecho un muy buen partido», expresó el técnico sobre la situación de Jason. Habrá que ver si juega el domingo.

Y el que no estuvo en Butarque fue Vukcevic, que había entrado en la convocatoria el domingo, pero no viajó finalmente a Leganés al aparecer ayer por la mañana en el Ciutat con una gastroenteritis. Con Rochina sancionado, el montenegrino apuntaba a haber sido titular anoche, pero parece caído en desgracia y fue baja de última hora, por lo que Paco López tuvo que llamar de urgencia a Pedro López, que el domingo había sido un descarte del técnico en la lista, para que se subiera al AVE. No jugó ni un minuto, como tampoco el canterano Arturo Molina, que se quedó en el banquillo.