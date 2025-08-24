Iván Romero: «Nos vamos jodidos por perder otra vez en el descuento»

El Levante remó con garra y corazón para tratar de sumar algo ante el Barça. Pero murió en la orilla. El delantero que inició el ... idilio en Orriols con su sensacional gol en la primera mitad compareció ante los medios tras la finalización del partido. Así ha hablado Iván Romero.

- Habéis competido hasta el final, pero volvéis a perder en el descuento. ¿Cómo os vais?

Nos vamos jodidos. Hemos hecho muchas cosas bien en la primera parte. En la segunda nos ha faltado tenerla un poco más, dar dos o tres pases para salir de la presión. Sabemos a que rival nos enfrentamos, nos vamos dolidos porque ha sido otra vez en el desucuento.

- ¿Qué os ha dicho Julian Calero en el descanso?

Sabiamos que en la segunda parte iban a salir a presionarnos mucho, a meternos dentro de nuestro área. Así ha sido, nos han metido dos goles muy pronto y nos vamos con una sensacion mala. Agradecerle a la gente que han estado con nosotros hasta el ultimo minuto aunque íbamos perdiendo.

- ¿Creen que podrían haber mejorado algo?

Nunca haces las cosas todo lo bien que se puede, nos preparamos para otra guerra el viernes.

- ¿Cree que las manos eran penalti?

Las manos para mi eran penalti, son situaciones muy rápidas que para unos parece penalti y para otros no, pero el arbitro ha decidido así y hay que aceptarlo.

Por su parte, Pedri también ha hecho consideraciones sobre el encuentro. Así ha hablado el mediocampista.

- Victoria sufrida, ¿no?

Sabiamos que no era un campo fácil. En la primera parte no hemos dado el ritmo que necesitaba el balón y nos ha costado mucho. Pero el equipo demuestra que se le puede dar la vuelta. Hemos jugado más la posesión para que Raphinha se pudiera meter entre lineas y sobre todo darle ritmo a la pelota.

- Hable de su gol

Siempre me dicen que chute, hoy he probado. El segundo salió a la escuadra. Ya estamos viendo lo que es Lamine, da igual como vayan las cosas, sabemos que va a encarar, que se va a atrever y eso nos da mucho.

- ¿Las manos le parecieron penalti?

Hace poco nos dieron una charla en la ciudad deportiva de las manos y bueno, no lo entiendo, lo que piten sera, perod eberian explicarlo bien para todos.