Iván Romero, en el anterior partido del Levante. EP

Iván Romero, la última baja del Levante para Mallorca

El delantero no podrá disputar esta décima jornada en Son Moix, consecuencia de un golpe en el sóleo de la pierna derecha

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Domingo, 26 de octubre 2025, 14:12

De golpe y porrazo, los problemas se han acumulado para el Levante. De cara a la décima jornada liguera, Julián Calero ha tenido que preparar un encuentro y una alineación de circunstancias. Porque además del esguince leve de tobillo ya conocido de Carlos Álvarez, del que todavía no está recuperado aunque sí entra en la convocatoria, el técnico tampoco podrá contar con Iván Romero.

El delantero natural de La Solana había arrastrado problemas en semanas previas, pero ante el Rayo Vallecano sí pudo estar problemas. No obstante, tal y como han confirmado fuentes del club granota, el '9' levantinista sufría un golpe en el sóleo de la pierna derecha que dificultará su participación en el partido.

Sin embargo, apenas unos minutos después del anuncio por parte de miembros del departamento de comunicación del Levante UD, era Calero quien confirmaba que no iba a gozar de minutos. «Iván Romero ha querido viajar y estar con nosotros, pero no va a poder participar», recalcó el entrenador.

De esta forma, el Levante no contará en esta ocasión con Iván Romero, que se suma a las ausencias de Pampín y Oriol Rey, fuera de esta citación por distintos problemas musculares. Especialmente sensible es la baja del mediocentro, ya que Kervin Arriaga afronta este duelo sin estar al 100% de sus condiciones óptimas.

