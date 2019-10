Infalible desde los once metros Roger Martí lanza el penalti que supuso el primer gol ante el Leganés. / EFE/JuanJo Martín Roger, que ha marcado 13 de los 14 penaltis lanzados con el Levante, resulta letal | La presidenta del Leganés denuncia un fallo del VAR en la pena máxima y pide que se repita el partido desde el minuto 45 ALBERTO MARTÍNEZ DE LA CALLE valencia Domingo, 6 octubre 2019, 00:07

Por primera vez en lo que va de temporada, Roger Martí completó los 90 minutos. Pese al intenso calor, se sintió fresco. Fue un partido redondo para el delantero del Levante, quien abrió la lata merced a un penalti provocado por él mismo y realizó un despliegue físico extraordinario. Volvió a resultar letal desde los once metros. Es infalible. O casi. Ha marcado 13 de las 14 penas máximas lanzadas con el primer equipo granota. Toda una garantía de gol. El ariete valenciano ofreció un recital en Butarque.

Desde 2016, cuando el Levante descendió a Segunda División y Roger Martí se consolidó en la primera plantilla azulgrana, los datos son inapelables. Al de Torrent no le tiemblan las piernas cuando coloca el balón sobre el punto de penalti. Su carácter le lleva a estar siempre dispuesto a asumir la responsabilidad del lanzamiento. Hasta 14 penas máximas ha tirado con el conjunto granotas durante las últimas cuatro temporadas, enviando el balón al interior de las mallas en 13 ocasiones. Casi nada. Aunque la de ayer estuvo envuelta de polémica. Tanto es así que la presidenta del Leganés, María Victoria Pavón, explotó tras el encuentro y mostró su indignación con el papel del VAR. Además, anunció que el club pepinero va a presentar un queja formal ante la Federación Española reclamando que el encuentro se repita desde el minuto 45, cuando se produjo la controvertida acción.

Pavón denunció que la falta de Siovas sobre Roger tuvo lugar fuera del área, añadiendo que el delegado de los árbitros reconoció la inexistencia de penalti: «El VAR no estaba funcionando correctamente y nos consta. No estamos compitiendo en igualdad de condiciones». En Butarque apuntan que hubo un fallo de comunicación entre el árbitro de campo y la sala VOR: «Estamos muy afectados por lo ocurrido. Estamos en un momento delicado y no puede haber estas injusticias».

Al margen de la controversia, Roger sumó su tercer tanto de la temporada. Y todos han llegado desde los once metros. Su único fallo se remonta al 1 de abril de 2017, durante el choque con el Mirandés en Orriols. Tras el descanso, Roger marró un penalti, ya que Roberto adivinó sus intenciones. Pero en el minuto 91, con 1-1 en el marcador, el Levante volvió a disponer de una pena máxima y el de Torrent no se lo pensó. Agarró el balón y, esta vez sí, acertó.

A Roger le sobra personalidad. En Butarque, Paco López alabó su aportación tanto en tareas de construcción como de destrucción. «Su ejemplo de hoy –por ayer– es lo que queremos en este equipo», afirmó el técnico granota. El delantero celebra su efectividad en los penaltis. «No es fácil, hay que tener esa responsabilidad. Me encuentro con confianza», afirmó en declaraciones al club.