Entre la indignación y la autocrítica El levantinista Coke Andújar intenta arrebatar el balón a Williams. / efe En el equipo azulgrana son conscientes de que hay aspectos a ajustar para que las buenas sensaciones se traduzcan en los puntos que llevan a la salvación Los anteriores errores arbitrales han servido de caldo de cultivo para que el Levante estallase tras la polémica en San Mamés MOISES RODRÍGUEZ VALENCIA. Viernes, 5 abril 2019, 00:12

Indignación condimentada con desesperación. Esa fue la sensación que se respiraba en la expedición del Levante hasta que el avión alzó el vuelo en el aeropuerto de Bilbao. No había otro comentario en los corrillos. El arbitraje de San Mamés fue la gota que colmó el vaso. Directivos, técnicos y futbolistas, unos en un tono más elevado que otros, expresaban el hastío por lo continuado de las decisiones polémicas con el VAR de por medio en las que se ha visto perjudicado el equipo.

Al final existe un paralelismo evidente entre el gol anulado a Coke el martes y el del día del Leganés, y en ambas el Levante se vio perjudicado. También hay semejanza entre el fuera de juego que invalidó el tanto de Rochina ante el Villarreal y la acción que desencadenó el penalti a Muniain. Y más que las dos jugadas contra el Athletic y el posible penalti por mano de Íñigo Martínez, eso es lo que molesta en el club.

Este es el análisis mínimamente más pausado, ya un rato después de que Quico Catalán decidiese comparecer ante los medios. El club aviso de que el presidente iba a hablar públicamente apenas un cuarto de hora después de que acabase el partido. Esperó a que concluyese la rueda de prensa de Paco López y después fue su turno. El dirigente se despachó a gusto, hablando del partido y del resto de agravios que, a su juicio, ha cometido el VAR contra el equipo valenciano.

No arrancó en el inexistente penalti a Vukcevic en el Wanda Metropolitano. Aunque manteniendo su exquisita educación, Catalán se mostró mucho más enérgico que el comunicado que el club publicó aquel día. Aludió a Butarque, al inexistente penalti a Casemiro y deslizó: «Si quieres te digo el anterior». Se refería al día del Getafe, donde al Levante se le dejó de señalar otra pena máxima.

En privado, la indignación de los directivos camino del aeropuerto bilbaíno era aún mayor y con un tono más elevado del de las palabras medidas del presidente. Hasta que se subió al avión, el dirigente, siempre serio, estuvo hablando con su teléfono móvil a través de los auriculares inalámbricos.

En el resto de la expedición no se dejaba de hablar, ya no del árbitro, sino del VAR. Dándole vueltas a las acciones polémicas y lamentando que siempre, ante la duda, últimamente el perjudicado es el Levante. No faltaban los que abogan por que el árbitro principal acuda en más ocasiones a la pantalla y no tome la decisión en función de lo que le digan desde Las Rozas.

El comentario generalizado era que el protocolo del VAR hay que combinarlo. Por cierto, de acuerdo con ese mismo protocolo, la decisión de anular el gol de Coke no se tomó desde la tecnología (Munuera Montero lo hizo a instancias del asistente) y, teóricamente, testeó el posible fuera de juego en la acción del penalti a Muniain.

El Levante partió de Bilbao sobre la 23 horas del jueves con las manos vacías. Lo hizo con Campaña, por cierto, que hubo de pasar el control antidopaje y se valoró que no viajase con la expedición, pues había que volar de urgencia: si la hora de llegada a Valencia era muy posterior a la medianoche, Manises cerraba y se habría aterrizado en Castellón. Finalmente, el centrocampista sevillano volvió con el equipo pero le tocó ducharse en casa.

Ya en Manises, los dirigentes del Levante saludaron a Emilio Butragueño y al hermano de Florentino Pérez, que regresaban a Madrid tras la derrota del conjunto blanco contra el Valencia. En esos momentos ya se hablaba, además del VAR, del Huesca. De hecho, había cierto alivio por el resultado de empate a tres en El Alcaraz. La conclusión era que el domingo ya no se puede fallar.

Además, en la expedición se resaltaba desde todos los estamentos del club el buen juego del equipo en la segunda parte. Se incidía en que el conjunto de Paco López juega bien y merecería más puntos de lo que tiene, lo que haría que a estas alturas no pelease por salvarse. Se reconoce, eso sí, que hay aspectos por corregir y mejorar. Lógico después de un partido en que se exhibió una preocupante endeblez defensiva. Se confía, eso sí, en que hay tiempo y mimbres para retomar el vuelo. En lo que no se confía tanto es en el VAR. Son demasiadas afrentas.