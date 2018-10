«La ilusión no tiene límites, estoy muy orgulloso de esta plantilla» Paco López. / GABRIEL BOUYS / AFP Paco López se muestra muy contento «por pasar en un año de entrenar en Tercera División a ganar en el Bernabéu al Real Madrid» J. MOLINS Domingo, 21 octubre 2018, 00:46

Acababa de vivir el partido más importante de su carrera tras ganar en el Bernabéu y poner patas arriba al club blanco, pero aun así Paco López se mostró contenido en sus respuestas. La alegría iba por dentro, pero quiso mostrar un semblante comedido. «Estoy muy orgulloso de la victoria y de cómo se ha logrado, en la charla les he dicho que la ilusión, la fe, no tienen límites, debía ser un arma muy potente para nosotros, y este equipo cree mucho en lo que trabaja, me siento orgulloso de esta plantilla», aseguró el entrenador del Levante. «No sé si hemos estado mejor que el Madrid tácticamente, pero hemos trabajado toda la semana cómo contrarrestar su juego y han salido muchas cosas de las que hemos trabajado», destacó el valenciano.

Curtido en el fútbol regional y modesto, la vida y su trabajo le han brindado momentos como el de ayer al técnico. «Estoy muy contento de pasar en un año de entrenar en Tercera división a ganar en el Bernabéu, muy satisfecho, sobre todo por la confianza que pusieron en mí, el club cuando me encargó que me hiciera cargo se encontraba en una situación delicada», expresó.

Ante la situación de que Morales siga sin ir convocado con la selección española, Paco López defendió el nivel del madrileño: «Hay un seleccionador que decide, pero yo no vería injusto que Morales fuera, hay muchos jugadores de nivel, y estaríamos muy contentos de que un levantinista fuera a la selección española». Por su parte, reiteró su apoyo a Lopetegui, que considera «un gran técnico».

Respecto al desarrollo del partido, el valenciano explicó: «Sabíamos que a balón parado íbamos a sufrir, porque tienen jugadores muy potentes en el juego aéreo. Pero nuestro objetivo sigue siendo el mismo, llevamos 9 jornadas, aunque diría lo mismo si la clasificación fuera más negativa. Es una Liga muy igualada, queda muchísimo, y nuestra idea en este partido era ser un equipo valiente, atrevido, cuando recuperamos el balón, había que intentar llegar a la portería sin ningún miedo, íbamos a sufrir en la segunda parte», argumentó.

«El equipo ha salido muy convencido de lo que hacía, lo hemos conseguido por momentos pero en la segunda parte nos ha costado más», indicó Paco López, que lamentó que el gol de Marcelo llegó «en una pérdida no forzada, donde Campaña tenía tiempo para decidir». El equipo granota llevó a la práctica el trabajo de la semana para hacer daño al Real Madrid: «Hemos tratado de explotar sus defectos, corremos bien al espacio y lo teníamos que aprovechar. Nos hemos decidido por el 3-5-2 que estaba dando buen resultado, pero lo importante no es el dibujo que pongas, sino cómo se plasma en el campo y el equipo lo interpreta fenomenal».