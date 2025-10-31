¿Quién es Huseini 'Nakoha', el último futbolista en debutar con el Levante? El central ghanés apenas lleva unos meses en el club granota y ya ha tenido su estreno en partido oficial con el primer equipo en la Copa del Rey

La noche de fútbol vivida en el estadio Los Arcos de Orihuela dio para mucho. Hubo goles -hasta siete en total-, también emoción hasta el final, contratiempos en forma de la lesión de Pablo Martínez, pero sobre todo fue hora de reivindicaciones y de oportunidades. Estas últimas llegaron en forma de varios debuts con el Levante. Además de la primera participación de Alan Matturro, quien también gozó de sus primeros minutos como azulgrana fue Huseini 'Nakoha'.

¿Pero quién es realmente Huseini 'Nakoha'? Es una de las nuevas grandes esperanzas de la cantera granota. De posición central y nacido en Ghana, con apenas 19 años recién cumplidos (13-9-2006) es todo un dominador del área en zona defensiva. Sus 190 centímetros de estatura lo corroboran, algo inusual para un chico de su edad.

Su estancia en el Levante UD es reciente. A primeros de años, en el pasado mes de enero, fue reclutado para el Juvenil División de Honor procedente del Trival Valderas. Previamente había competido con el Koowa Naso, de su país natal. Y a lo largo de este tiempo en la factoría del Buñol ya ha experimentado el salto al filial, en donde forma una pareja casi inamovible con Martin Krug, y el estreno oficial con el primer equipo. Precisamente, ha ganado provisionalmente la batalla al internacional panameño, en quien tiempo atrás Calero confió para un tramo de la pretemporada y lo tiene a disposición para distintos entrenamientos.

Una de las virtudes de Nakoha es el juego aéreo. En estas acciones se desenvuelve como pez en el agua, imponiendo esa corpulencia física respecto a otros competidores. Parece tener un imán en su cabeza e interpretar donde va a ir dirigido el esférico. Pero esto se ha convertido en un arma de doble filo para el africano, como anoche se pudo evidenciar en la alrededor de media hora que estuvo sobre el césped. Esa determinación le lleva en ocasiones a precipitarse y debe controlar mejor los tiempos y la sincronización con la línea defensiva, algo que con la experiencia y más minutos podrá ir solventando.