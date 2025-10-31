El homenaje a un mítico futbolista en el partido del Levante en Copa del Rey En la visita al estadio Los Arcos de Orihuela, José Antonio García Rabasco 'Verza' recibió un tributo por toda su trayectoria profesional

El trámite copero disputado en Orihuela se saldó satisfactoriamente, no sin ciertos apuros, pero con una clasificación que permite seguir adelante y que la teórica 'unidad B' del Levante UD siga gozando de más opciones de reivindicación. Fue una jornada especial para el público de los 'escorpiones amarillos', pero también para un futbolista que pasó por las filas de ambos clubes.

Este jugador no es otro que José Antonio García Rabasco, más conocido popularmente con el nombre de Verza. El mediocentro de 39 años de edad, ya retirado de la práctica del fútbol profesional, es natural de la localidad alicantina. Aprovechando la ocasión, el club del Orihuela le rindió homenaje, haciéndole entrega de una placa honorífica en que se reconocía su trayectoria deportiva y realizando el saque de honor del encuentro de Copa del Rey.

Verza, que minutos antes se le vio conversando con distintos miembros del club levantinista, como el presidente de honor Paquito Fenollosa o Morales, con el que coincidió en el vestuario temporadas atrás, correspondió con un aplauso a la grada. Era su antigua afición, antes de la refundación del club oriolano.

El mediocentro estuvo compitiendo en sus filas entre los años 2006 y 2008, en un punto de su inflexión que le permitió dar un lanzamiento extra a su carrera. Sería más tarde, entre 2015 y 2018, aunque con una cesión al Almería de por medio, cuando Verza defendió los colores azulgranas, con numerosos altibajos, algunos goles principalmente en acciones a balón parado y un descenso a Segunda División.