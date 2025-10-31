Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
Verza posa junto a Paquito Fenollosa. Adolfo Benetó

El homenaje a un mítico futbolista en el partido del Levante en Copa del Rey

En la visita al estadio Los Arcos de Orihuela, José Antonio García Rabasco 'Verza' recibió un tributo por toda su trayectoria profesional

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 10:58

Comenta

El trámite copero disputado en Orihuela se saldó satisfactoriamente, no sin ciertos apuros, pero con una clasificación que permite seguir adelante y que la teórica 'unidad B' del Levante UD siga gozando de más opciones de reivindicación. Fue una jornada especial para el público de los 'escorpiones amarillos', pero también para un futbolista que pasó por las filas de ambos clubes.

Este jugador no es otro que José Antonio García Rabasco, más conocido popularmente con el nombre de Verza. El mediocentro de 39 años de edad, ya retirado de la práctica del fútbol profesional, es natural de la localidad alicantina. Aprovechando la ocasión, el club del Orihuela le rindió homenaje, haciéndole entrega de una placa honorífica en que se reconocía su trayectoria deportiva y realizando el saque de honor del encuentro de Copa del Rey.

Noticias relacionadas

Vida extra con ciertos apuros para el Levante

Vida extra con ciertos apuros para el Levante

¿Quién es Huseini 'Nakoha', el último futbolista en debutar con el Levante?

¿Quién es Huseini 'Nakoha', el último futbolista en debutar con el Levante?

Verza, que minutos antes se le vio conversando con distintos miembros del club levantinista, como el presidente de honor Paquito Fenollosa o Morales, con el que coincidió en el vestuario temporadas atrás, correspondió con un aplauso a la grada. Era su antigua afición, antes de la refundación del club oriolano.

El mediocentro estuvo compitiendo en sus filas entre los años 2006 y 2008, en un punto de su inflexión que le permitió dar un lanzamiento extra a su carrera. Sería más tarde, entre 2015 y 2018, aunque con una cesión al Almería de por medio, cuando Verza defendió los colores azulgranas, con numerosos altibajos, algunos goles principalmente en acciones a balón parado y un descenso a Segunda División.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una joven tras caer su coche al agua en el puerto de Gandia
  2. 2 Hospitalizado un hombre tras prenderse fuego en plena calle en Aldaia
  3. 3 Mazón, sobre el funeral, admite que «no dejo de pensar en ello» y anuncia «una comparecencia en los próximos días»
  4. 4 La tienda de Valencia que vistió a la reina Letizia en el funeral de Estado por las víctimas de la dana: se puede comprar el vestido por 49,99 euros
  5. 5

    El «improvisado» protagonismo de Pilar Bernabé en el funeral de Estado
  6. 6 Valencia tendrá vuelo directo a una emblemática ciudad de Italia
  7. 7

    Todos los colegios tendrán que mandar deberes y tareas para casa cuando se suspendan las clases
  8. 8

    La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años
  9. 9

    La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años
  10. 10

    Abascal da la cara por Mazón y afea al PP que no le defienda por estar «atemorizado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El homenaje a un mítico futbolista en el partido del Levante en Copa del Rey

El homenaje a un mítico futbolista en el partido del Levante en Copa del Rey